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    Новосельцев: «Мы все очень ждем Кокорина в «Сочи». И мы поможем Саше, и он нам»

    Защитник «Сочи» Иван Новосельцев заявил, что в команде ждут приезда нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Мы все очень ждем Сашу Кокорина в «Сочи», и я в том числе. Он очень сильный футболист, обязательно поможет нам в решении турнирных задач. Сейчас наша команда находится не там, где должна быть. Думаю, и Саше будет приятно поработать в нашем коллективе, потому что в «Сочи» сложилась очень хорошая рабочая атмосфера. И мы поможем Саше, и он нам. Все его тут ждут.

    Думаю, что из «Сочи» Саша спокойно пробьется в главную сборную страны. Конечно, многое будет зависеть от него, но все в его руках. Я уверен, что у него все получится. Думаю, он по показателям сможет составить конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе, будет больше забивать голов и будет заметнее. Для нападающего это самый главный показатель», – сказал Новосельцев.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

    Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

    Источник: Sport24

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