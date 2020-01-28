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  • Новосельцев: «Мы все очень ждем Кокорина в «Сочи». И мы поможем Саше, и он нам»

Новосельцев: «Мы все очень ждем Кокорина в «Сочи». И мы поможем Саше, и он нам»

28 января 2020, 18:09
5

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев заявил, что в команде ждут приезда нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Мы все очень ждем Сашу Кокорина в «Сочи», и я в том числе. Он очень сильный футболист, обязательно поможет нам в решении турнирных задач. Сейчас наша команда находится не там, где должна быть. Думаю, и Саше будет приятно поработать в нашем коллективе, потому что в «Сочи» сложилась очень хорошая рабочая атмосфера. И мы поможем Саше, и он нам. Все его тут ждут.

Думаю, что из «Сочи» Саша спокойно пробьется в главную сборную страны. Конечно, многое будет зависеть от него, но все в его руках. Я уверен, что у него все получится. Думаю, он по показателям сможет составить конкуренцию и Азмуну, и Дзюбе, будет больше забивать голов и будет заметнее. Для нападающего это самый главный показатель», – сказал Новосельцев.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Новосельцев Иван
Комментарии (5)
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Frankfurt Am Main
1580230845
Иван не пдзди! Отдай лучше носки своей жене которые украл, стыдно за тебя..
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suhoffmonstro
1580234572
Себе помогите, вроде и игроки неплохие и стадион...но место в таблице все покажет.
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Hektor 84
1580238767
Он себе то помочь не может.
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BlackMurder
1580266895
Может просто надо в зенит 7
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klim2m
1580281594
Кури, Ваня. Поправляй здоровье))
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