Нападающие «Реала» не забивают в Примере с середины декабря

В матче 21-го тура Примеры «Реал» в гостях одолел «Вальядолид» со счетом 1:0.

Победный гол в свой актив записал защитник мадридцев Начо.

Эта игра чемпионата стала пятой подряд, в которой не могут отличиться форварды «Реала».

15 декабря в матче с «Валенсией» мяч в ворота соперника отправил Карим Бензема.

С тех пор столичная команда забила в Примере шесть голов усилиями защитников и хавбеков – Каземиро (дважды), Рафаэля Варана, Луки Модрича и Начо. Кроме того, в поединке с «Хетафе» автогол на счету Давида Сорьи.