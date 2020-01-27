Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нападающие «Реала» не забивают в Примере с середины декабря

Нападающие «Реала» не забивают в Примере с середины декабря

27 января 2020, 06:57

В матче 21-го тура Примеры «Реал» в гостях одолел «Вальядолид» со счетом 1:0.

Победный гол в свой актив записал защитник мадридцев Начо.

Эта игра чемпионата стала пятой подряд, в которой не могут отличиться форварды «Реала».

15 декабря в матче с «Валенсией» мяч в ворота соперника отправил Карим Бензема.

С тех пор столичная команда забила в Примере шесть голов усилиями защитников и хавбеков – Каземиро (дважды), Рафаэля Варана, Луки Модрича и Начо. Кроме того, в поединке с «Хетафе» автогол на счету Давида Сорьи.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+