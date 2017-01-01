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    Нападающие «Реала» не забивают в Примере с середины декабря

    В матче 21-го тура Примеры «Реал» в гостях одолел «Вальядолид» со счетом 1:0.

    Победный гол в свой актив записал защитник мадридцев Начо.

    Эта игра чемпионата стала пятой подряд, в которой не могут отличиться форварды «Реала».

    15 декабря в матче с «Валенсией» мяч в ворота соперника отправил Карим Бензема.

    С тех пор столичная команда забила в Примере шесть голов усилиями защитников и хавбеков – Каземиро (дважды), Рафаэля Варана, Луки Модрича и Начо. Кроме того, в поединке с «Хетафе» автогол на счету Давида Сорьи.

    Источник: «Бомбардир»

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