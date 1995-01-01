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    ТАСС: Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ

    Нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника «Ахмата» Андрея Семенова в 2019 году протестировали на допинг по линии РУСАДА по три раза. Это больше любого другого футболиста в РПЛ.

    В 2018 году Семенов проходил проверку на применение запрещенных препаратов шесть раз, Чалов – четыре.

    • ЦСКА в таблице идет четвертым.
    • «Ахмат» занимает 12-е место.
    • Оба футболиста вызываются в сборную России.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1610

      alarm 36 минут назад

      хряков на бромантан проверить тоже не мешало бы, но 10 место говорит о том, что припасы, кажись, закончились, поэтому теперь играют на своём позорном уровне)

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