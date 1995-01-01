ТАСС: Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ

хряков на бромантан проверить тоже не мешало бы, но 10 место говорит о том, что припасы, кажись, закончились, поэтому теперь играют на своём позорном уровне)
Нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника «Ахмата» Андрея Семенова в 2019 году протестировали на допинг по линии РУСАДА по три раза. Это больше любого другого футболиста в РПЛ.
В 2018 году Семенов проходил проверку на применение запрещенных препаратов шесть раз, Чалов – четыре.
- ЦСКА в таблице идет четвертым.
- «Ахмат» занимает 12-е место.
- Оба футболиста вызываются в сборную России.