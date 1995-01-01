ТАСС: Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ

Нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника «Ахмата» Андрея Семенова в 2019 году протестировали на допинг по линии РУСАДА по три раза. Это больше любого другого футболиста в РПЛ.

В 2018 году Семенов проходил проверку на применение запрещенных препаратов шесть раз, Чалов – четыре.