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    La Gazzetta dello Sport: Эриксен в понедельник станет игроком «Интера»

    «Интер» объявит о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в ближайший понедельник, утверждает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, на 27 января запланирована презентация датчанина в качестве игрока миланского клуба.

    • Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 года.
    • «Интер» заплатит за хавбека 20 миллионов евро.
    • Стороны заключат контракт до 2024 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2355

      Dgad 1 час назад

      Поздравляю Интер с приобретением очень сильного игрока за очень маленькие деньги, а Реал пусть и дальше спит

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