La Gazzetta dello Sport: Эриксен в понедельник станет игроком «Интера»

Поздравляю Интер с приобретением очень сильного игрока за очень маленькие деньги, а Реал пусть и дальше спит
«Интер» объявит о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в ближайший понедельник, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, на 27 января запланирована презентация датчанина в качестве игрока миланского клуба.
- Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2013 года.
- «Интер» заплатит за хавбека 20 миллионов евро.
- Стороны заключат контракт до 2024 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.