«Околдован я тобою». Игнатьев на посвящении в «Рубине» спел «Черные глаза»

Русские топы, которые ни кому не нужны и переходят в команды, где боряться за выживание...
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прошел обряд посвящения в футболисты команды. Игрок спел песню «Черные глаза». Видео доступно ниже.
Партнеры Игнатьева подпевали и аплодировали. Подобное посвящение прошли и другие новички «Рубина».
- Казанцы купили Игнатьева у «Краснодара».
- Игрок в сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил четыре гола.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
Его уже не остановить! pic.twitter.com/N4vHQxeEPT— «Рубин» Казань (@fcrk) January 24, 2020