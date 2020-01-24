«Околдован я тобою». Игнатьев на посвящении в «Рубине» спел «Черные глаза»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прошел обряд посвящения в футболисты команды. Игрок спел песню «Черные глаза». Видео доступно ниже.

Партнеры Игнатьева подпевали и аплодировали. Подобное посвящение прошли и другие новички «Рубина».