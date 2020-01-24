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    «Околдован я тобою». Игнатьев на посвящении в «Рубине» спел «Черные глаза»

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев прошел обряд посвящения в футболисты команды. Игрок спел песню «Черные глаза». Видео доступно ниже.

    Партнеры Игнатьева подпевали и аплодировали. Подобное посвящение прошли и другие новички «Рубина».

    • Казанцы купили Игнатьева у «Краснодара».
    • Игрок в сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил четыре гола.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Lilipyt 27 минут назад

      Русские топы, которые ни кому не нужны и переходят в команды, где боряться за выживание...

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