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    Кокорин участвовал в утренней тренировке «Зенита»

    Нападающий Александр Кокорин находится в расположении «Зенита» на сборах в Катаре.

    Форвард принял участие в утренней тренировке команды.

    • Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
    • В «Зените» не подтверждали переход.
    • Вечером форвард оформил хет-трик в ворота «Аль-Увайнаха» в товарищеском матче (10:0).

    Журналист Егоров: «У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2»

    Источник: Sport24

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