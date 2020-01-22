Кокорин участвовал в утренней тренировке «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин находится в расположении «Зенита» на сборах в Катаре.
Форвард принял участие в утренней тренировке команды.
- Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
- В «Зените» не подтверждали переход.
- Вечером форвард оформил хет-трик в ворота «Аль-Увайнаха» в товарищеском матче (10:0).
Журналист Егоров: «У Кокорина есть выбор: или «Сочи», или «Зенит-2»
Кокорин на утренней тренировке. Общается с Семаком на разминке. pic.twitter.com/LsIa05zeFA— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) 22 января 2020 г.