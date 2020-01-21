Защитник сборной Греции Пападопулос может перейти в «Динамо»

«Динамо» проявляет предметный интерес к защитнику «Гамбурга» Кирякосу Пападопулосу.
По информации Sport24.gr, центрбек сборной Греции в скором времени прилетит в Москву на переговоры с клубом РПЛ.
27-летний футболист мог оказаться в «Шанхай Шэньхуа», однако не смог договориться об условиях сотрудничества.
- Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
- В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: Sport24.gr
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