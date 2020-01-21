Защитник сборной Греции Пападопулос может перейти в «Динамо»

«Динамо» проявляет предметный интерес к защитнику «Гамбурга» Кирякосу Пападопулосу.

По информации Sport24.gr, центрбек сборной Греции в скором времени прилетит в Москву на переговоры с клубом РПЛ.

27-летний футболист мог оказаться в «Шанхай Шэньхуа», однако не смог договориться об условиях сотрудничества.