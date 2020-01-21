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  • Защитник сборной Греции Пападопулос может перейти в «Динамо»

Защитник сборной Греции Пападопулос может перейти в «Динамо»

21 января 2020, 20:38
8

«Динамо» проявляет предметный интерес к защитнику «Гамбурга» Кирякосу Пападопулосу.

По информации Sport24.gr, центрбек сборной Греции в скором времени прилетит в Москву на переговоры с клубом РПЛ.

27-летний футболист мог оказаться в «Шанхай Шэньхуа», однако не смог договориться об условиях сотрудничества.

  • Пападопулос выступает за «Гамбург» с 2017 года.
  • В текущем сезоне игрок провел всего два матча.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: Sport24.gr

Греческий спортивный портал. Аудитория в твиттере - 63,7 тысячи человек.

Россия. Премьер-лига Динамо Гамбург Пападопулос Кирякос
Комментарии (8)
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Октавиус
1579628791
Хлам из второй Бундеслиги - вариант усиления для клуба РПЛ, претендующего на еврокубки...да уж
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Viper for CSKA
1579630337
Огромные надежды в Шальке подавал. Казалось, игрок для топ клуба. В итоге Матип, игравший с ним в паре, выиграл ЛЧ, а грека частые и тяжёлые травмы заставили играть во второй Бундеслиге. Очень жаль.
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Боцман59rus
1579631299
Любой трансфер Динамо, это попа дополус))))
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Граф2019
1579632380
ну все! на Пападопулоса пойдут...
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Фан666
1579632930
Он мертвый
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ДениМ
1579644384
Я проявляю интерес к главному редактору этого недосайта, чпокнуть его или нет?! Это факт. Мне это не особо интересно, но это новость. Вдруг он заднеприводной?!.... хотя я люблю баб, но зачморить редактора - святое!!!
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АКС-74У
1579693890
Меняем вашего Пападопулоса на нашего Атанасиадиса! Пападопулос звучит прикольней.
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