Медведев: «Мы реалисты, но хотим, чтобы женский футбольный клуб «Зенит» был в лидерах чемпионата уже через 1-2 сезона»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о создании женской команды на базе петербургского клуба.

«Эта тема становится все более важной и в УЕФА, и в ФИФА, причем речь идет о существенном финансировании, которое эти организации будут выделять на развитие женского футбола во всем мире.

Популярность женского футбола растет: если мы посмотрим на Северную Америку, то там женский футбол популярнее мужского. Но самое главное, что в школах и колледжах это массовый вид спорта, в который девчонки играют и делают это с огромным удовольствием. В Европе также очень приличный уровень женского футбола — это скандинавские страны, Германия.

В России, к сожалению, этот вид спорта развивался не самыми быстрыми темпами, но руководство РФС поддерживает развитие женского футбола и, откликаясь на современные тенденции и в мире, и в Европе, и в России, мы приняли решение создать женскую футбольную команду — женский футбольный клуб «Зенит» — и заявляемся на чемпионат России.

«Почему выбор пал на Ольгу Порядину? Мы выбрали очень перспективного специалиста. Она известная футболистка, играла на очень приличном уровне, у нее хороший тренерский опыт, а самое главное — есть огромное желание двигаться вперед, собрать хорошую команду, заниматься детско-юношеским женским футболом в Санкт-Петербурге, чтобы через короткое время мы видели воспитанников Петербурга и Ленинградской области. Команда будет развиваться в рамках структуры футбольного клуба «Зенит». Надеюсь, что девчонки будут играть в интересный, красивый футбол.

Мы проанализировали все наши инфраструктурные возможности и приняли решение, что женская команда будет тренироваться в «Газпром» — тренировочном центре в Удельном парке, там есть возможность размещения и достаточное количество полей для тренировок. А молодежная команда, в свою очередь, переедет в «Газпром»-Академию.

Сам факт того, что обе команды будут тренироваться рядом, позволит им обмениваться футбольным опытом. Я говорил с Сергеем Богдановичем Семаком на эту тему, он тоже в меру свое свободного времени будет помогать нашей женской футбольной команде.

Мы реалисты и понимаем, что команда за один сезон не строится, но хотим, чтобы женский футбольный клуб «Зенит» был в лидерах чемпионата уже через один-два сезона», – заявил Медведев.

В чемпионате России среди женских клубов высшего дивизиона сейчас участвуют восемь клубов, среди которых есть ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Торпедо».

Действующие чемпионки – футболистки ЦСКА.

Следующий турнир начнется в апреле 2020 года.

«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба