Лэмпард – о трансфере Кавани в «Челси»: «Не совсем осведомлен, увидим»

Челси нужен игрок который исполнять стандарты,а как Кавани в Челси есть любимчики,так что не вариант)
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что лондонский клуб может подписать нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
«Я играл против Эдинсона. Меня всегда подкупали его заточенность на ворота и самоотдача. За него говорит его результативность. Я не совсем осведомлен по поводу этого трансфера, так что увидим.
Кавани игрок с опытом, но есть много других вариантов для усиления. У нас молодая команда, и я бы не отказался от того, чтобы добавить в нее опытного помощника», – заявил английский специалист.
- Контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до июня 2020 года.
- Футболистом заинтересован другой английский клуб «Манчестер Юнайтед».