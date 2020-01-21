Лэмпард – о трансфере Кавани в «Челси»: «Не совсем осведомлен, увидим»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что лондонский клуб может подписать нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

«Я играл против Эдинсона. Меня всегда подкупали его заточенность на ворота и самоотдача. За него говорит его результативность. Я не совсем осведомлен по поводу этого трансфера, так что увидим.

Кавани игрок с опытом, но есть много других вариантов для усиления. У нас молодая команда, и я бы не отказался от того, чтобы добавить в нее опытного помощника», – заявил английский специалист.