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    Лэмпард – о трансфере Кавани в «Челси»: «Не совсем осведомлен, увидим»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что лондонский клуб может подписать нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

    «Я играл против Эдинсона. Меня всегда подкупали его заточенность на ворота и самоотдача. За него говорит его результативность. Я не совсем осведомлен по поводу этого трансфера, так что увидим.

    Кавани игрок с опытом, но есть много других вариантов для усиления. У нас молодая команда, и я бы не отказался от того, чтобы добавить в нее опытного помощника», – заявил английский специалист.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      Proker 2 часа назад

      Челси нужен игрок который исполнять стандарты,а как Кавани в Челси есть любимчики,так что не вариант)

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