«Лион» арендовал у «Вильярреала» Экамби с правом выкупа

Нападающий «Вильярреала» Карл Токо Экамби стал игроком «Лиона».
Французский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца текущего сезона за 4 миллиона евро.
Летом «Лион» может воспользоваться правом выкупа камерунца за 11,5 миллиона.
Также в сделку включены бонусы в размере 4 миллионов. Кроме того, «Вильярреалу» полагаются 15 процентов от будущей перепродажи форварда.
- Экамби выступал за «Вильярреал» с лета 2018 года.
- За полтора сезона он забил 24 гола и сделал 10 ассистов в 62 матчах.
Источник: Официальный сайт «Лиона»