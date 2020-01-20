«Лион» арендовал у «Вильярреала» Экамби с правом выкупа

Нападающий «Вильярреала» Карл Токо Экамби стал игроком «Лиона».

Французский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца текущего сезона за 4 миллиона евро.

Летом «Лион» может воспользоваться правом выкупа камерунца за 11,5 миллиона.

Также в сделку включены бонусы в размере 4 миллионов. Кроме того, «Вильярреалу» полагаются 15 процентов от будущей перепродажи форварда.