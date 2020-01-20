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«Лион» арендовал у «Вильярреала» Экамби с правом выкупа

20 января 2020, 23:23

Нападающий «Вильярреала» Карл Токо Экамби стал игроком «Лиона».

Французский клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца текущего сезона за 4 миллиона евро.

Летом «Лион» может воспользоваться правом выкупа камерунца за 11,5 миллиона.

Также в сделку включены бонусы в размере 4 миллионов. Кроме того, «Вильярреалу» полагаются 15 процентов от будущей перепродажи форварда.

  • Экамби выступал за «Вильярреал» с лета 2018 года.
  • За полтора сезона он забил 24 гола и сделал 10 ассистов в 62 матчах.

Источник: Официальный сайт «Лиона»
Франция. Лига 1 Лион Вильярреал Экамби Карл Токо
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