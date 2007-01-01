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    Товарищеский матч. Гол Еременко помог «Ростову» уйти от поражения в матче с «Пахтакором»

    «Ростов» и «Пахтакор» сыграли вничью в товарищеском матче в Абу-Даби.

    Единственный гол ростовчан с пенальти на 85-й минуте забил полузащитник Роман Еременко.

    Товарищеский матч.

    «Ростов» – «Пахтакор» – 1:1.

    Стартовый состав «Ростова»: Седов (на просмотре), Ведерников, Хадзиканудич, Попов, Ионов, Прошляков, Салетрос, Байрамян, Саплинов, Кожемякин, Козлов.

    Состав на второй тайм: Седов, Чистяков, Осипенко, Чернов. Маляров, Черкес, Мамаев, Еременко, Зайнутдинов, Осинов, Долгов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1214

      geroin161 24 минуты назад

      И вообще, Ростов особо никогда не проявляется выдающимися играми на сборах.
      Так что не паниковать...

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      Рейтинг: +1214

      geroin161 24 минуты назад

      Мамаев опять не проявил себя. Ну ладно, Дальше-больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3571

      Yurok161 1 час назад

      Хадзиканудич
      Где автор этого кнопочного безобразия??????Набрали по объявлению?

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