Товарищеский матч. Гол Еременко помог «Ростову» уйти от поражения в матче с «Пахтакором»

И вообще, Ростов особо никогда не проявляется выдающимися играми на сборах.
Так что не паниковать...
«Ростов» и «Пахтакор» сыграли вничью в товарищеском матче в Абу-Даби.
Единственный гол ростовчан с пенальти на 85-й минуте забил полузащитник Роман Еременко.
Товарищеский матч.
«Ростов» – «Пахтакор» – 1:1.
Стартовый состав «Ростова»: Седов (на просмотре), Ведерников, Хадзиканудич, Попов, Ионов, Прошляков, Салетрос, Байрамян, Саплинов, Кожемякин, Козлов.
Состав на второй тайм: Седов, Чистяков, Осипенко, Чернов. Маляров, Черкес, Мамаев, Еременко, Зайнутдинов, Осинов, Долгов.