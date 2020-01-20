Daily Mail: «Тоттенхэм» не смог договориться с «Миланом» о трансфере Пентека

Переход нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека в «Тоттенхэм», скорее всего, не состоится.

По информации Daily Mail, клубы не сумели согласовать сумму трансфера 24-летнего поляка.

«Милан» потребовал за своего игрока 30 миллионов фунтов, а «Тоттенхэм» отказался платить за него такую сумму.