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  • Daily Mail: «Тоттенхэм» не смог договориться с «Миланом» о трансфере Пентека

Daily Mail: «Тоттенхэм» не смог договориться с «Миланом» о трансфере Пентека

20 января 2020, 11:18
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Переход нападающего «Милана» Кшиштофа Пентека в «Тоттенхэм», скорее всего, не состоится.

По информации Daily Mail, клубы не сумели согласовать сумму трансфера 24-летнего поляка.

«Милан» потребовал за своего игрока 30 миллионов фунтов, а «Тоттенхэм» отказался платить за него такую сумму.

  • Лондонский клуб ищет замену Гарри Кейну, который может пропустить остаток сезона после разрыва подколенного сухожилия.
  • Пентек в текущем сезоне забил пять голов в 19 матчах в составе «Милана».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Тоттенхэм Милан Пентек Кшиштоф
Комментарии (1)
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Dizayner
1579583774
нахера им сдалось это бревно переоцененное?
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