АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед». Отрыв от «Сити» – 16 очков

Ваай где те люди которые п и з д е л и дайте Сульшеру по работать мы выиграли Тоттенхем и Сити то да се где эти победы кто сейчас вспомнит ответ не кто. Я говорил рано радуетесь? Говорил логти кусать будете ну вот сбылось. по слушав меня по звали Почеттино после Моуринью мы были на 1 первом а не эти д а л б а е б ы. ( Короче говоря вы балаболы то любите Сульшера то грязью обливаете бог не поймет вас )
«Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Голы забили Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.
Команда Юргена Клоппа набрала 64 очка. Отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» – 16 очков.
Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – ван Дейк, 14; 2:0 – Салах, 90+3.