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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед». Отрыв от «Сити» – 16 очков

    «Ливерпуль» дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

    Голы забили Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах.

    Команда Юргена Клоппа набрала 64 очка. Отрыв от занимающего второе место «Манчестер Сити» – 16 очков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – ван Дейк, 14; 2:0 – Салах, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    19.01.2020 21:22
    Комментарии15
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      Ваай где те люди которые п и з д е л и дайте Сульшеру по работать мы выиграли Тоттенхем и Сити то да се где эти победы кто сейчас вспомнит ответ не кто. Я говорил рано радуетесь? Говорил логти кусать будете ну вот сбылось. по слушав меня по звали Почеттино после Моуринью мы были на 1 первом а не эти д а л б а е б ы. ( Короче говоря вы балаболы то любите Сульшера то грязью обливаете бог не поймет вас )

      0
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      Рейтинг: +7196

      ivanthebest > BARCLAYS_APL 14 минут назад

      Если ты неадекват, то мне тебя жаль. Причём тут Оле? В команде не хватает классных игроков, нет скамейки, но тем не менее она продолжает прогрессировать в своей игре. Убери из Ливерпуля Трента, Ван Дейка и Мане, ты думаешь они бы также продолжили всех катком укладывать?

      Оле нужно дать время и норм состав. Не жать на тех игроков, которые ему нужны. В отличие от того же Покета, у Оле есть дух и менталитет победителя. У Покета же и игроцкая карьера была так сяк и как тренер он всегда обделывается когда до трофея рукой подать. Всегда. Это менталитет провинциала. У нас уже был один такой - Мойес. Спасибо. Больше не надо.

      Если и менять Оле (хотя я бы не стал) на кого-то, то только на тренера-чемпиона, а не на того у кого за всю свою карьеру зиро титуле.

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      Рейтинг: +265

      elessar arnor > ivanthebest 7 минут назад

      без фирмино и салаха побили Барселону, как-то так, да и Клопп внедрил в состав Трента, из Робертсона сделал конфетку, могу напомнить кем был Мане до перехода

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      Рейтинг: +265

      elessar arnor > ivanthebest 7 минут назад

      как бы из топовых приобретений, при Клоппе, которые реально, мгновенно усилили игру: Дейк, Аллисон, Салах, у Манчестера:Погба, Магуайр, Ван Бис, Марсияль

      0
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      Рейтинг: +265

      elessar arnor > ivanthebest 5 минут назад

      игроки у вас есть, линия защиты с вратарём точно, середину поле тоже можно засчитать, Рэшфорд, Марсияль + неплохой молодняк.. у вас неплохие условия, может все же дело в руководстве, тренере

      0
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      Рейтинг: +36751

      portero 2 часа назад

      Ливерпулю осталось туров 7-8 и можно отмечать чемпионство, очки все теряют кроме них.

      2
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      Рейтинг: +347

      nelez 2 часа назад

      Отрыв от сити 16 о,ков+отложенный матч с Вест Хемом. Значит 19 о,ков

      2
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      Рейтинг: +96

      ЛивеерпулЬ > nelez 2 часа назад

      пока не сыграли. не факт

      0
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      Рейтинг: +1130

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Ливерпуль - это танк, а все остальные команды АПЛ - кавалерия. Просто разные весовые категории. Клопп гениален, мазафака.

      6
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      Рейтинг: +265

      elessar arnor > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      вторая половина таймов за МЮ, объективно надо смотреть

      с заменой Окса накосячил Юрген..

      2
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      Рейтинг: +96

      ЛивеерпулЬ > elessar arnor 2 часа назад

      но 4 4 1 1 был норм в конце

      0
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      Рейтинг: +6477

      FanatSerj > elessar arnor 2 часа назад

      а в начале второго что Ливер творил, за 5 минут создали столько моментов сколько за весть матч МЮ, просто размазывали, но прокосячили с реализацией, а потом как по указке перестали, по МЮ то понятно, что ни рвали жопу на всю, а вот по Ливеру так не скажешь.

      0
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      Рейтинг: +265

      elessar arnor > FanatSerj 14 минут назад

      мы оба смотрели тот же матч, и я тоже видел начало второго тайма, 3-4 момента было, но Манчестер уж не был безнадежен, неплохо гоняли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7331

      Вомбат 2 часа назад

      Я давно не видел такого классного футбола в исполнении МЮ. У них сегодня было все, кроме точных ударов. Могут ведь играть, даже без Погба и Рэшфорда. Почему так все время не играют? Неужели они не хотят играть в ЛЧ? Ну а Ливерпуль - настоящий топ, точно не хуже Баварии Хайнкеса или Реала Зидана. Команда очень спокойно и дружно играла по счету, ждала когда соперник зарвется и на последней минуте дождалась.

      4
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      Рейтинг: +2045

      Томик > Вомбат 2 часа назад

      Поэтому так классно и играют, что без Погба. Лишняя деталь в механизме. Даже не так - чужеродная.

      2
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