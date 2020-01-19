Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Балотелли получил 13-ю красную карточку в карьере, удалившись спустя 7 минут после выхода на замену в матче с «Кальяри»

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли был удален в матче 20-го тура Серии А с «Кальяри» (2:2).

    Итальянец вышел на поле на 74-й минуте встречи. На 81-й минуте форвард получил желтую карточку за фол на сопернике, а затем заработал удаление за оскорбление арбитра.

    Как сообщает Gracenote Live, это 13-е удаление Балотелли в карьере.

    • Балотелли получал красную карточку в каждом из четырех последних сезонов.
    • На счету нападающего 5 голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2020 20:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Евген105 2 часа назад

      Как его еще кто-то подписывает?мозгов чтоль нет совсем?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75176
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru