Балотелли получил 13-ю красную карточку в карьере, удалившись спустя 7 минут после выхода на замену в матче с «Кальяри»

Как его еще кто-то подписывает?мозгов чтоль нет совсем?
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли был удален в матче 20-го тура Серии А с «Кальяри» (2:2).
Итальянец вышел на поле на 74-й минуте встречи. На 81-й минуте форвард получил желтую карточку за фол на сопернике, а затем заработал удаление за оскорбление арбитра.
Как сообщает Gracenote Live, это 13-е удаление Балотелли в карьере.
- Балотелли получал красную карточку в каждом из четырех последних сезонов.
- На счету нападающего 5 голов в 15 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.