Балотелли получил 13-ю красную карточку в карьере, удалившись спустя 7 минут после выхода на замену в матче с «Кальяри»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли был удален в матче 20-го тура Серии А с «Кальяри» (2:2).

Итальянец вышел на поле на 74-й минуте встречи. На 81-й минуте форвард получил желтую карточку за фол на сопернике, а затем заработал удаление за оскорбление арбитра.

Как сообщает Gracenote Live, это 13-е удаление Балотелли в карьере.