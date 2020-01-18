«Лацио» одержал 11-ю победу в Серии А подряд

Смотрю лучших бомбардиров Италии и виду Иммобиле первый с 23 голами, думаю ого чувак оказывается топ форвард, красавчиг один из лучших в мире, думаю ща Реал Барса и все гранды будут претендовать, потом смотрю из них 9 пенальти, блин на самом то деле голов всего лишь 14, поспешил я с выводами, не плохой он форвард так то, крепкий середнячок, не больше
Победная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла 11 матчей. В 20-м туре Серии А римляне разгромили «Сампдорию» со счетом 5:1.
Текущая победная серия клуба – самая длинная в истории «Лацио». Команда сейчас в турнирной таблице идет третьей.
- «Лацио» отстает от первого места на три очка.
- Форвард римлян Чиро Иммобиле – лучший бомбардир сезона Серии А.
- В следующем туре чемпионата «Лацио» сыграет против «Ромы».