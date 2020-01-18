«Лацио» одержал 11-ю победу в Серии А подряд

Победная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла 11 матчей. В 20-м туре Серии А римляне разгромили «Сампдорию» со счетом 5:1.

Текущая победная серия клуба – самая длинная в истории «Лацио». Команда сейчас в турнирной таблице идет третьей.