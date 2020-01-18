Михаил Кержаков: «Когда перестал есть сладкое, то через месяц ощутил себя другим человеком»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о питании футболистов во время тренировочных сборов.

«Мой рацион довольно сильно изменился по сравнению с тем, каким он был лет десять назад. Я жил недалеко от базы, мог проснуться часов в десять, схватить бутерброд или даже вообще ничего не съесть и полететь на тренировку.

Если между сном и едой я раньше выбирал сон, то сейчас наоборот. Лучше пораньше проснусь — часа за два с половиной до тренировки, позавтракаю, потом пойду.

Я во много раз сократил потребление продуктов, содержащих сахар. Убрал кока-колу, газированные напитки, йогурты, соки, шоколад, мороженое, выпечку. И почувствовал себя намного лучше. У меня был период, когда я не ел мясо полгода. Просто решил попробовать, каково это. И не почувствовал вообще никакой разницы.

А когда перестал есть сладкое, то через месяц ощутил себя другим человеком. Стал бодрее просыпаться, добавилась энергия, выносливость, стал легче. Никогда не было проблем с лишним весом и жировой прослойкой, но она сама по себе ушла. Причем питаться стал больше, чем раньше.

На завтрак обычно ем кашу с ягодами, обязательно капучино, шоколадку без сахара, могу позволить сэндвич. На обед стараюсь употреблять углеводы в виде макарон и курицу. На ужин — овощи, салат, рыба.

Я раньше думал, что если тренируешься, то можешь есть все. Но с возрастом, когда тебе уже за тридцать, ты начинаешь ощущать на себе каждый недосып, каждый неправильный продукт. Серьезно, я думал, что можно есть тоннами, но правильное питание — это восстановление твоего организма», – отметил Кержаков.