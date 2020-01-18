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    Михаил Кержаков: «Когда перестал есть сладкое, то через месяц ощутил себя другим человеком»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о питании футболистов во время тренировочных сборов.

    «Мой рацион довольно сильно изменился по сравнению с тем, каким он был лет десять назад. Я жил недалеко от базы, мог проснуться часов в десять, схватить бутерброд или даже вообще ничего не съесть и полететь на тренировку.

    Если между сном и едой я раньше выбирал сон, то сейчас наоборот. Лучше пораньше проснусь — часа за два с половиной до тренировки, позавтракаю, потом пойду.

    Я во много раз сократил потребление продуктов, содержащих сахар. Убрал кока-колу, газированные напитки, йогурты, соки, шоколад, мороженое, выпечку. И почувствовал себя намного лучше. У меня был период, когда я не ел мясо полгода. Просто решил попробовать, каково это. И не почувствовал вообще никакой разницы.

    А когда перестал есть сладкое, то через месяц ощутил себя другим человеком. Стал бодрее просыпаться, добавилась энергия, выносливость, стал легче. Никогда не было проблем с лишним весом и жировой прослойкой, но она сама по себе ушла. Причем питаться стал больше, чем раньше.

    На завтрак обычно ем кашу с ягодами, обязательно капучино, шоколадку без сахара, могу позволить сэндвич. На обед стараюсь употреблять углеводы в виде макарон и курицу. На ужин — овощи, салат, рыба.

    Я раньше думал, что если тренируешься, то можешь есть все. Но с возрастом, когда тебе уже за тридцать, ты начинаешь ощущать на себе каждый недосып, каждый неправильный продукт. Серьезно, я думал, что можно есть тоннами, но правильное питание — это восстановление твоего организма», – отметил Кержаков.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    18.01.2020 15:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +496

      ZENIT****** 4 часа назад

      Ой как ты красиво говоришь,и главное всё правильно,но мне кажется это на публику!Для мальчиков и девочек для фитнеса.Не плюс и не минус,но ПИАР присутствует!

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      Рейтинг: +1611

      Давид59 8 часов назад

      Всё он правильно пишет. Но удивительно, что он раньше этого не знал. Серьёзных спортсменов кормит их физическая готовность. Они просто обязаны нанимать личных диетологов и тренеров по физподготовке

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      Рейтинг: +496

      ZENIT****** > Давид59 4 часа назад

      Да совершенно правильно ты говоришь,если ты в составе,то тебе не позволят любые излишества в рационе,а если сам СЕБЕ позволишь,то уже состав может быть без тебя

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