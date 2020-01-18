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Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре

18 января 2020, 11:15
5

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прибыл в Катар, где его команда проводит тренировочный сбор.

35-летний защитник прилетел в азиатскую страну с опозданием в связи с личными обстоятельствами.

  • «Зенит» пробудет в Катаре до 25 января.
  • В текущем сезоне Иванович провел за петербургскую команду 26 матчей и забил три гола.

Иванович присоединился к Зениту на сборе в Катаре pic.twitter.com/NclcHi0U5O

— Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) January 18, 2020

Источник: Твиттер Сергея Циммермана

Корреспондент "Спорт-Экспресс". Руководитель бюро издания в Санкт-Петербурге.

Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (5)
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raritet
1579340171
Без него тяжко будет Зениту.
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ZENIT***
1579372630
Ну насколько я знаю,контракт то с ним не продлили.Игрок хороший,своё с троицей отработал.Может форму потдержать!?
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BarStep
1579427324
Сезон доиграет однозначно., но а дальше защиту надо омолаживать конечно..
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