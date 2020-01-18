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    Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре

    Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прибыл в Катар, где его команда проводит тренировочный сбор.

    35-летний защитник прилетел в азиатскую страну с опозданием в связи с личными обстоятельствами.

    • «Зенит» пробудет в Катаре до 25 января.
    • В текущем сезоне Иванович провел за петербургскую команду 26 матчей и забил три гола.

    Иванович присоединился к Зениту на сборе в Катаре pic.twitter.com/NclcHi0U5O

    — Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) January 18, 2020

    Источник: Твиттер Сергея Циммермана

    Корреспондент "Спорт-Экспресс". Руководитель бюро издания в Санкт-Петербурге.

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    18.01.2020 11:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      ZENIT*** 2 часа назад

      Ну насколько я знаю,контракт то с ним не продлили.Игрок хороший,своё с троицей отработал.Может форму потдержать!?

      1
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      Рейтинг: +11

      ZENIT*** > ZENIT*** 1 час назад

      Форму поддержать!!!Иванович заслужил уважение !!!

      1
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      Рейтинг: +384

      Питерский князь 11 часов назад

      Мне тут + поставил прикольний ник.
      Аден пи.да.рок.
      Зачет.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2278

      raritet 11 часов назад

      Без него тяжко будет Зениту.

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