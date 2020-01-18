Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прибыл в Катар, где его команда проводит тренировочный сбор.

35-летний защитник прилетел в азиатскую страну с опозданием в связи с личными обстоятельствами.

«Зенит» пробудет в Катаре до 25 января.

В текущем сезоне Иванович провел за петербургскую команду 26 матчей и забил три гола.