Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прибыл в Катар, где его команда проводит тренировочный сбор.
35-летний защитник прилетел в азиатскую страну с опозданием в связи с личными обстоятельствами.
- «Зенит» пробудет в Катаре до 25 января.
- В текущем сезоне Иванович провел за петербургскую команду 26 матчей и забил три гола.
Иванович присоединился к Зениту на сборе в Катаре pic.twitter.com/NclcHi0U5O— Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) January 18, 2020
Источник: Твиттер Сергея Циммермана
Корреспондент "Спорт-Экспресс". Руководитель бюро издания в Санкт-Петербурге.