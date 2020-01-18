AS: «Барселона» и «Ювентус» обсуждают обмен Ракитича на Бернардески

«Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры об обмене полузащитниками, сообщает AS.

По информации источника, из Испании в Италию может отправиться Иван Ракитич, а в обратном направлении – Федерико Бернардески.

Клубы уже обсуждали такой вариант трансфера прошлым летом, но тогда сделку заблокировал экс-тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Ювентус» готов провести обмен, но хочет получить доплату от «Барсы», поскольку Ракитич старше Бернардески на шесть лет.

Рыночная стоимость хорвата оценивается в 25 миллионов евро, а итальянца – в 40 миллионов.