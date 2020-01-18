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    AS: «Барселона» и «Ювентус» обсуждают обмен Ракитича на Бернардески

    «Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры об обмене полузащитниками, сообщает AS.

    По информации источника, из Испании в Италию может отправиться Иван Ракитич, а в обратном направлении – Федерико Бернардески.

    Клубы уже обсуждали такой вариант трансфера прошлым летом, но тогда сделку заблокировал экс-тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

    «Ювентус» готов провести обмен, но хочет получить доплату от «Барсы», поскольку Ракитич старше Бернардески на шесть лет.

    Рыночная стоимость хорвата оценивается в 25 миллионов евро, а итальянца – в 40 миллионов.

    Источник: AS

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    18.01.2020 10:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1293

      solodealer 6 часов назад

      Махните, не глядя, Мессу на Роню... ПОВЕСЕЛИТЕ НАРОД!))

      0
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      Рейтинг: +686

      lysenkoff 10 часов назад

      Ну зачем, центральных полузащитников в клубе что-ли мало.....
      Скорее слух, чем реальная новость...

      0
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      Рейтинг: +7859

      Skull_Boy 12 часов назад

      Барса крайних напов солить что-ли собирается и лучше пусть Кьезу у Фиалок купят, чем этого петуха размалеванного

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