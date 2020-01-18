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  • AS: «Барселона» и «Ювентус» обсуждают обмен Ракитича на Бернардески

AS: «Барселона» и «Ювентус» обсуждают обмен Ракитича на Бернардески

18 января 2020, 10:56
3

«Барселона» и «Ювентус» ведут переговоры об обмене полузащитниками, сообщает AS.

По информации источника, из Испании в Италию может отправиться Иван Ракитич, а в обратном направлении – Федерико Бернардески.

Клубы уже обсуждали такой вариант трансфера прошлым летом, но тогда сделку заблокировал экс-тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Ювентус» готов провести обмен, но хочет получить доплату от «Барсы», поскольку Ракитич старше Бернардески на шесть лет.

Рыночная стоимость хорвата оценивается в 25 миллионов евро, а итальянца – в 40 миллионов.

Источник: AS
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Ракитич Иван Бернардески Федерико
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1579337526
Барса крайних напов солить что-ли собирается и лучше пусть Кьезу у Фиалок купят, чем этого петуха размалеванного
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lysenkoff
1579346175
Ну зачем, центральных полузащитников в клубе что-ли мало..... Скорее слух, чем реальная новость...
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dinar7777dinar
1579451562
Да нах нужно это туринское убогое бревно .
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