Тульский «Арсенал» объявил о подписании двух белорусских полузащитников.

Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, новыми игроками «Арсенала» стали Валерий Громыко и Юрий Ковалев.

«Мы сделали хорошее приобретение. Ковалев регулярно вызывается в сборную Белоруссии. Громыко, хотя и молод, тоже имеет такой опыт. «Арсенал» выиграл конкурентную борьбу за этих ребят у серьезных российских клубов», – прокомментировал подписание игроков спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков.