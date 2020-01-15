Тульский «Арсенал» объявил о подписании двух белорусских полузащитников.
Как сообщает пресс-служба клуба РПЛ, новыми игроками «Арсенала» стали Валерий Громыко и Юрий Ковалев.
«Мы сделали хорошее приобретение. Ковалев регулярно вызывается в сборную Белоруссии. Громыко, хотя и молод, тоже имеет такой опыт. «Арсенал» выиграл конкурентную борьбу за этих ребят у серьезных российских клубов», – прокомментировал подписание игроков спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков.
- Оба игрока ранее выступали за солигорский «Шахтер».
- С 26-летним Ковалевым подписан контракт на 2,5 года.
- С 22-летним Громыко – на 3,5 года.
Источник: официальный сайт тульского «Арсенала»