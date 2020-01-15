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Главный врач тульского «Арсенала»: Шамов пропустит полгода из-за травмы

15 января 2020, 20:16

Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов пропустит полгода из-за травмы плеча.

«На последней тренировке минувшего года Егор получил травму плеча. В середине декабря в Германии успешно прошла артроскопическая операция. Принимая во внимание тяжесть травмы, срок восстановления до общей группы составит шесть месяцев.

В его ситуации, учитывая амплуа игрока, форсировать ничего не будем. Шамов нам нужен здоровым. Егор это и сам прекрасно понимает. Полгода без футбола, конечно, непросто перенести, но это время быстро пролетит.

Мы постоянно на связи. Не планировали брать его на сбор, у Шамова свой график реабилитационных мероприятий в одной из клиник Москвы.

Когда он перейдет к беговой работе, то присоединится к команде. Тогда мы сможем больше уделять ему внимания, Егору будет интереснее не просто проходить физиопроцедуры, а работать с командой», – сказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов.

  • Шамов – воспитанник ЦСКА.
  • За «Арсенал» выступает с лета 2018 года.
  • В этом сезоне он пропустил пять голов в шести матчах.

Вратарь тульского «Арсенала» Шамов может пропустить остаток сезона

Источник: официальный сайт тульского «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Арсенал Шамов Егор
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