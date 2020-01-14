Вратарь тульского «Арсенала» Шамов может пропустить остаток сезона

Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов получил серьезную травму плеча, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 25-летний футболист перенес операцию в Германии, а сейчас находится на реабилитации в Москве.

Первый сбор своей команды голкипер уже пропустил. Более того, под вопросом его участие в оставшихся матчах текущего сезона.