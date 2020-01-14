Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Вратарь тульского «Арсенала» Шамов может пропустить остаток сезона

    Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов получил серьезную травму плеча, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, 25-летний футболист перенес операцию в Германии, а сейчас находится на реабилитации в Москве.

    Первый сбор своей команды голкипер уже пропустил. Более того, под вопросом его участие в оставшихся матчах текущего сезона.

    • Шамов – воспитанник ЦСКА.
    • За «Арсенал» выступает с лета 2018 года.
    • В этом сезоне он пропустил пять голов в шести матчах.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2020 19:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2593

      пряник929 14 января, 21:23

      Жаль, прекрасный игрок, желаю здоровья и скорейшего выздоровления

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru