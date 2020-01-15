Вилюш ушел из «Ростова». Защитник находится на просмотре в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник Мацей Вилюш, покинувший «Ростов», находится на просмотре в екатеринбургской команде.

«Вилюш находится с нашей командой на сборах, тренируется, мы его просматриваем. Скорее всего, не сегодня, так завтра подпишем с ним контракт», – сказал Иванов.

Ранее «Ростов» сообщил о расторжении соглашения с игроком.