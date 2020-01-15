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    Вилюш ушел из «Ростова». Защитник находится на просмотре в «Урале»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник Мацей Вилюш, покинувший «Ростов», находится на просмотре в екатеринбургской команде.

    «Вилюш находится с нашей командой на сборах, тренируется, мы его просматриваем. Скорее всего, не сегодня, так завтра подпишем с ним контракт», – сказал Иванов.

    Ранее «Ростов» сообщил о расторжении соглашения с игроком.

    • 31-летний Вилюш стоит на рынке 800 тысяч евро.
    • Поляк выступает в России с 2017 года.
    • «Урал» в РПЛ идет девятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.01.2020 18:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1214

      geroin161 16 часов назад

      Спасибо Мацей. Ты нам очень помог. Жаль, что после травмы тебя посадили на скамейку.
      Удачи в Урале и в дальнейшей карьере!

      2
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      Рейтинг: +969

      Ганнибал Лектор 16 часов назад

      Сомнительное усиление, даже для Урала

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