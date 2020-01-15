Вилюш ушел из «Ростова». Защитник находится на просмотре в «Урале»

Спасибо Мацей. Ты нам очень помог. Жаль, что после травмы тебя посадили на скамейку.
Удачи в Урале и в дальнейшей карьере!
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что защитник Мацей Вилюш, покинувший «Ростов», находится на просмотре в екатеринбургской команде.
«Вилюш находится с нашей командой на сборах, тренируется, мы его просматриваем. Скорее всего, не сегодня, так завтра подпишем с ним контракт», – сказал Иванов.
Ранее «Ростов» сообщил о расторжении соглашения с игроком.
- 31-летний Вилюш стоит на рынке 800 тысяч евро.
- Поляк выступает в России с 2017 года.
- «Урал» в РПЛ идет девятым.