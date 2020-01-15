Президент «Оренбурга»: «Деспотович остается. Лично сделал ему предложение о продлении контракта»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о возможном переходе Джордже Деспотовича в «Сочи».

«У него есть действующий контракт с «Оренбургом», так что он остается в нашем клубе и играет. Я ему лично сделал предложение о продлении контракта. Сказал, что если у него есть желание играть в нашем футбольном клубе, то будем обсуждать.

Сейчас они приедут со сборов, и будем разговаривать более конкретно. А так, повторюсь, в клуб по поводу перехода Деспотовича пока никто не обращался», – сказал Кияев.

Летом у 27-летнего серба истекает контракт с «Оренбургом».

Деспотович – лучший бомбардир команды в этом сезоне, форвард провел 18 матчей и забил семь мячей.

Лучший бомбардир «Оренбурга» Деспотович может перейти в «Сочи»