«Тоттенхэм» объявил о подписании Жедсона Фернандеша

Да, Моуру щас не до громких переходов
Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешел в «Тоттенхэме».
Лондонский клуб арендовал Фернандеша на 18 месяцев с опцией выкупа. Игрок получил 30-й номер.
- Португальский хавбек также имел предложение от «Вест Хэма», но решил присоединиться к команде Жозе Моуринью.
- В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Рыночная стоимость 21-летнего игрока – 15 миллионов евро.
#BemVindoGedson #COYS pic.twitter.com/lcrzwKaFf4— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020