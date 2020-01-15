«Тоттенхэм» объявил о подписании Жедсона Фернандеша

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешел в «Тоттенхэме».
Лондонский клуб арендовал Фернандеша на 18 месяцев с опцией выкупа. Игрок получил 30-й номер.
- Португальский хавбек также имел предложение от «Вест Хэма», но решил присоединиться к команде Жозе Моуринью.
- В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Рыночная стоимость 21-летнего игрока – 15 миллионов евро.
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Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»