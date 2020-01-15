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    «Тоттенхэм» объявил о подписании Жедсона Фернандеша

    Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш перешел в «Тоттенхэме».

    Лондонский клуб арендовал Фернандеша на 18 месяцев с опцией выкупа. Игрок получил 30-й номер.

    • Португальский хавбек также имел предложение от «Вест Хэма», но решил присоединиться к команде Жозе Моуринью.
    • В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Рыночная стоимость 21-летнего игрока – 15 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    15.01.2020 12:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      El_Chori 21 час назад

      Да, Моуру щас не до громких переходов

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