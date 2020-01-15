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  • Анчелотти: «Эвертон» – потрясающий клуб. Здесь есть все условия для достижения успеха»

Анчелотти: «Эвертон» – потрясающий клуб. Здесь есть все условия для достижения успеха»

15 января 2020, 07:51

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поговорил об амбициях клуба. По мнению итальянца, британцы обладают всеми слагаемыми для успеха.

«Болельщики у клуба фантастические, я это заметил еще в первый день. «Эвертон» – это новый захватывающий опыт для меня. Это потрясающий клуб с прекрасной историей и традициями. Я долго не думал над предложением.

У «Эвертона» одна из лучших баз, которую я видел. У нас могут быть большие амбиции. В клубе есть все условия для достижения успеха», – считает Анчелотти.

  • Итальянец пришел в команду в декабре.
  • «Эвертон» в АПЛ идет 11-м.
  • Ближайший соперник – «Вест Хэм» (18 января).

Источник: официальный сайт «Эвертона»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Эвертон Анчелотти Карло
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