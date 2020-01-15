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    Анчелотти: «Эвертон» – потрясающий клуб. Здесь есть все условия для достижения успеха»

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поговорил об амбициях клуба. По мнению итальянца, британцы обладают всеми слагаемыми для успеха.

    «Болельщики у клуба фантастические, я это заметил еще в первый день. «Эвертон» – это новый захватывающий опыт для меня. Это потрясающий клуб с прекрасной историей и традициями. Я долго не думал над предложением.

    У «Эвертона» одна из лучших баз, которую я видел. У нас могут быть большие амбиции. В клубе есть все условия для достижения успеха», – считает Анчелотти.

    • Итальянец пришел в команду в декабре.
    • «Эвертон» в АПЛ идет 11-м.
    • Ближайший соперник – «Вест Хэм» (18 января).

    Источник: официальный сайт «Эвертона»

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    15.01.2020 07:51
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