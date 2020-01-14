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    «Реал» получит около 12 миллионов за победу в Суперкубке Испании

    Стала известна сумма призовых, которую получат клубы Примеры за участие в обновленном Суперкубке Испании.

    Вылетевшая в полуфинале «Валенсия» получит 1,7 миллиона евро.

    «Барселона» получит 6 миллионов евро, а дошедший до финала «Атлетико» 4 миллиона.

    «Реал», как победитель турнира, заработал около 12 миллионов евро. Каждый футболист получит по 150 тысяч евро.

    Представители «Валенсии» уже обратились в Королевскую федерацию футбола Испании из-за несправедливого распределения призовых.

    Источник: AS

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    14.01.2020 11:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +106

      MaxiLeon 14 января, 13:52

      надо было раньше думать , когда создавали Финал 4-х команд СуперКубока . Реал же , должен обогнать

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      Рейтинг: +9152

      Cules2013 14 января, 12:04

      Я так понимаю, что это С.Аравия подсобила с такими премиальными? 12 млн - это почти столько же, сколько за победу в ЛЕ. Хм...

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