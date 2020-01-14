«Реал» получит около 12 миллионов за победу в Суперкубке Испании

надо было раньше думать , когда создавали Финал 4-х команд СуперКубока . Реал же , должен обогнать
Стала известна сумма призовых, которую получат клубы Примеры за участие в обновленном Суперкубке Испании.
Вылетевшая в полуфинале «Валенсия» получит 1,7 миллиона евро.
«Барселона» получит 6 миллионов евро, а дошедший до финала «Атлетико» 4 миллиона.
«Реал», как победитель турнира, заработал около 12 миллионов евро. Каждый футболист получит по 150 тысяч евро.
Представители «Валенсии» уже обратились в Королевскую федерацию футбола Испании из-за несправедливого распределения призовых.