«Реал» получит около 12 миллионов за победу в Суперкубке Испании

Стала известна сумма призовых, которую получат клубы Примеры за участие в обновленном Суперкубке Испании.

Вылетевшая в полуфинале «Валенсия» получит 1,7 миллиона евро.

«Барселона» получит 6 миллионов евро, а дошедший до финала «Атлетико» 4 миллиона.

«Реал», как победитель турнира, заработал около 12 миллионов евро. Каждый футболист получит по 150 тысяч евро.

Представители «Валенсии» уже обратились в Королевскую федерацию футбола Испании из-за несправедливого распределения призовых.