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    Антон Миранчук: «Впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Все спокойно и красиво – как я и ожидал»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от отпуска.

    «Я впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Очень понравилось, хотя с погодой не повезло. Все спокойно и красиво – как я и ожидал, так что не разочаровался. Потом полетели в Дубай к брату, где уже отдыхали Рифат Жемалетдинов и Влад Игнатьев.

    На время отпуска нам давали программу – все выполнил. Сейчас пробежал Тредмил-тест, чувствую себя хорошо. Был рад увидеть всех ребят – все загорелые, улыбаются. Дай бог, чтобы сборы прошли отлично. Первый – в Марбелье на две недели. Потом летим в Катар на турнир, и уже третий заключительный сбор опять в Марбелье», – рассказал футболист.

    • В этом сезоне Антон сыграл в РПЛ девять матчей, забил два гола.

    Сборная России: «Теперь Миранчуков легко различать. Спасибо Антону за это»


    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    13.01.2020 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: 0

      oleg.galeev 14 января 2020, 01:23

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь --------------- https://nnna.ru/mzevs

      0
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      Рейтинг: +57

      jo31 14 января 2020, 00:57

      Новость Дня Бл*дь, что то поплыл бомбардир

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      Рейтинг: +7878

      Томик 13 января 2020, 19:34

      Хотя чего от Антоши ещё ожидать. Специалист по перекидыванию Марселл и поездкам с девушкой на Мальдивы. Неравномерно у них, видимо, мозги разделились с братухой.

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик 13 января 2020, 19:31

      Любители в Тулу со своим самоваром съездить. Да пока ты платишь за девушку и за Мальдивы, там всегда будет хорошо и спокойно. Удивил он общественность, надо же. Вот когда закончишь карьеру игрока и будут проблемы с деньгами, не дай бог, а девушка твоя с детьми не отсудит у тебя имущество и не уйдёт к певцу какому-нибудь, а будет тебя поддерживать и, вдруг даже, любить - вот тогда будешь хвастаться.

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Томик 13 января 2020, 22:30

      Видать история с бывшим железнодорожником ни чему Антошку не учит. У многих молодых миллионы крышу сносят. Ничего не меняется, собака лает, караван идет.

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 13 января 2020, 18:48

      «Я впервые слетал на Мальдивы с девушкой. До этого только с парнями»

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