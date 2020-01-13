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  • Антон Миранчук: «Впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Все спокойно и красиво – как я и ожидал»

Антон Миранчук: «Впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Все спокойно и красиво – как я и ожидал»

13 января 2020, 18:23
6

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от отпуска.

«Я впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Очень понравилось, хотя с погодой не повезло. Все спокойно и красиво – как я и ожидал, так что не разочаровался. Потом полетели в Дубай к брату, где уже отдыхали Рифат Жемалетдинов и Влад Игнатьев.

На время отпуска нам давали программу – все выполнил. Сейчас пробежал Тредмил-тест, чувствую себя хорошо. Был рад увидеть всех ребят – все загорелые, улыбаются. Дай бог, чтобы сборы прошли отлично. Первый – в Марбелье на две недели. Потом летим в Катар на турнир, и уже третий заключительный сбор опять в Марбелье», – рассказал футболист.

  • В этом сезоне Антон сыграл в РПЛ девять матчей, забил два гола.

Сборная России: «Теперь Миранчуков легко различать. Спасибо Антону за это»


Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (6)
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fabio_c
1578930527
«Я впервые слетал на Мальдивы с девушкой. До этого только с парнями»
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Томик
1578933113
Любители в Тулу со своим самоваром съездить. Да пока ты платишь за девушку и за Мальдивы, там всегда будет хорошо и спокойно. Удивил он общественность, надо же. Вот когда закончишь карьеру игрока и будут проблемы с деньгами, не дай бог, а девушка твоя с детьми не отсудит у тебя имущество и не уйдёт к певцу какому-нибудь, а будет тебя поддерживать и, вдруг даже, любить - вот тогда будешь хвастаться.
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Томик
1578933280
Хотя чего от Антоши ещё ожидать. Специалист по перекидыванию Марселл и поездкам с девушкой на Мальдивы. Неравномерно у них, видимо, мозги разделились с братухой.
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jo31
1578952639
Новость Дня Бл*дь, что то поплыл бомбардир
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oleg.galeev
1578954189
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь --------------- https://nnna.ru/mzevs
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