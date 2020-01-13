Антон Миранчук: «Впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Все спокойно и красиво – как я и ожидал»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от отпуска.

«Я впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Очень понравилось, хотя с погодой не повезло. Все спокойно и красиво – как я и ожидал, так что не разочаровался. Потом полетели в Дубай к брату, где уже отдыхали Рифат Жемалетдинов и Влад Игнатьев.

На время отпуска нам давали программу – все выполнил. Сейчас пробежал Тредмил-тест, чувствую себя хорошо. Был рад увидеть всех ребят – все загорелые, улыбаются. Дай бог, чтобы сборы прошли отлично. Первый – в Марбелье на две недели. Потом летим в Катар на турнир, и уже третий заключительный сбор опять в Марбелье», – рассказал футболист.

В этом сезоне Антон сыграл в РПЛ девять матчей, забил два гола.

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