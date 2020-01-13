Антон Миранчук: «Впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Все спокойно и красиво – как я и ожидал»

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь --------------- https://nnna.ru/mzevs
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от отпуска.
«Я впервые слетал на Мальдивы с девушкой. Очень понравилось, хотя с погодой не повезло. Все спокойно и красиво – как я и ожидал, так что не разочаровался. Потом полетели в Дубай к брату, где уже отдыхали Рифат Жемалетдинов и Влад Игнатьев.
На время отпуска нам давали программу – все выполнил. Сейчас пробежал Тредмил-тест, чувствую себя хорошо. Был рад увидеть всех ребят – все загорелые, улыбаются. Дай бог, чтобы сборы прошли отлично. Первый – в Марбелье на две недели. Потом летим в Катар на турнир, и уже третий заключительный сбор опять в Марбелье», – рассказал футболист.
- В этом сезоне Антон сыграл в РПЛ девять матчей, забил два гола.
Сборная России: «Теперь Миранчуков легко различать. Спасибо Антону за это»