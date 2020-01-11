Моуринью по ходу матча с «Ливерпулем» встал на колени

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после одного из моментов матча 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1) встал на колени. Фото доступно ниже.

Так португалец отреагировал на не закончившуюся голом атаку своей команды, которая в таблице идет на восьмом месте.