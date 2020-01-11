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    Моуринью по ходу матча с «Ливерпулем» встал на колени

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после одного из моментов матча 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1) встал на колени. Фото доступно ниже.

    Так португалец отреагировал на не закончившуюся голом атаку своей команды, которая в таблице идет на восьмом месте.

    • Моуринью выиграл у Юргена Клоппа только два матча из 11.
    • «Тоттенхэм» из последних шести матчей выиграл один.
    • «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    11.01.2020 23:01
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1247

      solodealer 55 минут назад

      В неплохом боевике "Скалолаз" (один из лучших фильмов со Сталлоне) главный злодей как-то, обнаружив, что его противник (Сталлоне - "белый ковбой"), который ему мешал завладеть деньгами и которого он уже уничтожил...и не раз)...вдруг оказывается живым...в сердцах восклицает: "...Б,Л,Я,,,,,ДЬ, да как же тебя убить-то????"
      ВОТ ЭТО МОГЛО БЫ БЫТЬ ПОДПИСЬЮ К ЭТОМУ ФОТО))))

      1
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      Рейтинг: +659

      SaveAS 1 час назад

      Всем тренерам перед Клопом так стоять нужно)

      1
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      Рейтинг: +1797

      general.lizyukov 1 час назад

      Он молится новому божеству - Юргену!!! )))

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