Моуринью по ходу матча с «Ливерпулем» встал на колени

В неплохом боевике "Скалолаз" (один из лучших фильмов со Сталлоне) главный злодей как-то, обнаружив, что его противник (Сталлоне - "белый ковбой"), который ему мешал завладеть деньгами и которого он уже уничтожил...и не раз)...вдруг оказывается живым...в сердцах восклицает: "...Б,Л,Я,,,,,ДЬ, да как же тебя убить-то????"
ВОТ ЭТО МОГЛО БЫ БЫТЬ ПОДПИСЬЮ К ЭТОМУ ФОТО))))
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после одного из моментов матча 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1) встал на колени. Фото доступно ниже.
Так португалец отреагировал на не закончившуюся голом атаку своей команды, которая в таблице идет на восьмом месте.
- Моуринью выиграл у Юргена Клоппа только два матча из 11.
- «Тоттенхэм» из последних шести матчей выиграл один.
- «Ливерпуль» лидирует в таблице с 16-очковым отрывом.