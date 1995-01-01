АПЛ. «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэласом»

Заголовок не совсем тот. В равных составах Арсенал выиграл первый тайм 1-0, в рваных же и пропустил. А после удаления просто смог сохранить счёт. А мог бы и выиграть, например. Не такая уж это и невидаль.
В матче 22-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Арсеналом« – 1:1.
На гол нападающего «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга точным ударом в составе «Кристал Пэлас» ответил Жордан Айю.
Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур
Кристал Пэлас – Арсенал – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Обамеянг, 12; 1:1 – Айю, 52.
Удаление: нет – Обамеянг, 67.