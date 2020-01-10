Манджукич забил дебютный гол за катарский «Аль-Духаиль»

Манджукич чёт совсем не радуется
В полуфинальном матче Кубка Принца Катара «Аль-Духаиль» обыграл «Аль-Сайлию» (2:0).
На 59-й минуте дебютный гол в составе «Аль-Духаиля» забил нападающий Марио Манджукич.
- Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» в январе 2020 года в качестве свободного агента.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в 10 млн евро.
فيديو | هدف #الدحيل الاول عن طريق اللاعب ماريو ماندزوكيتش#الدحيل_السيلية ١-٠— كأس قطر ٢٠٢٠ (@QSL) January 10, 2020
نصف النهائي الأول | #كأس_قطر٢٠٢٠ @DuhailSC pic.twitter.com/ptYJkQ9EIm