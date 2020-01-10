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    Манджукич забил дебютный гол за катарский «Аль-Духаиль»

    В полуфинальном матче Кубка Принца Катара «Аль-Духаиль» обыграл «Аль-Сайлию» (2:0).

    На 59-й минуте дебютный гол в составе «Аль-Духаиля» забил нападающий Марио Манджукич.

    • Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» в январе 2020 года в качестве свободного агента.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в 10 млн евро.

    Источник: твиттер QSL

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9122

      Cules2013 44 минуты назад

      Манджукич чёт совсем не радуется

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