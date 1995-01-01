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    Calciomercato: в «Милане» хотят распродать состав, сохранив лишь шесть игроков

    Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан хочет практически полностью обновить текущий состав команды.

    По информации Calciomercato, хорватский функционер готов выставить на трансфер всех игроков за исключением шестерых.

    Речь идет о Златане Ибрагимовиче, Джанлуиджи Доннарумме, Рафаэле Леау, Тео Эрнандесе, Исмаэле Беннасере и Алессио Романьоли.

    По итогам 18 туров «Милан» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +332

      ZENIT****** 23 минуты назад

      Златан появился-двинул тему.Может быть здравая мысль,ну слабо играют,слабо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +241

      romvad 50 минут назад

      Так-то мысль правильная, но всё зависит от того, кого купят.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4392

      серега кашин 1 час назад

      это им может и не помоч

      1
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