Calciomercato: в «Милане» хотят распродать состав, сохранив лишь шесть игроков

Златан появился-двинул тему.Может быть здравая мысль,ну слабо играют,слабо.
Руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан хочет практически полностью обновить текущий состав команды.
По информации Calciomercato, хорватский функционер готов выставить на трансфер всех игроков за исключением шестерых.
Речь идет о Златане Ибрагимовиче, Джанлуиджи Доннарумме, Рафаэле Леау, Тео Эрнандесе, Исмаэле Беннасере и Алессио Романьоли.
По итогам 18 туров «Милан» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.