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    Джеррард – о матче с «Челси» в 2014 году: «Постоянно думаю о том падении. Когда «Ливерпуль» выиграет АПЛ, я буду чувствовать себя лучше»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард вспомнил о своем падении в матче с «Челси» в сезоне-2013/14, поражение в котором стоило «Ливерпулю» чемпионства.

    «Я постоянно думаю о том падении, поэтому когда «Ливерпуль» выиграет АПЛ, это точно поможет мне чувствовать себя лучше. Когда анализирую тот момент должным образом, я, очевидно, понимаю, что это не конкретно из-за этого «Ливерпуль» не стал чемпионом, но все же часть меня по-прежнему думает, что это так.

    Когда «красные» взяли Лигу чемпионов, я смотрел на болельщиков, думая: «Они снова счастливы», а я почувствовал себя лучше. ЛЧ в прошлом году стала моим моментом исцеления. Думаю, что победа в АПЛ определенно сыграет свою роль», – сказал Джеррард в подкасте бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

    • В одном из моментов матча Джеррард поскользнулся и потерял мяч, после чего Демба Ба забил гол, который в итоге помог «Челси» победить со счетом 2:0.
    • Чемпионом Англии в 2014 году стал «Манчестер Сити», который опередил «Ливерпуль» на 2 очка.

    Источник: Sports.ru

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