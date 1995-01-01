Суперкубок Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

Сегодня, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

Игра пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом в первом круге Примеры. Тогда каталонцы выиграли со счетом 1:0.

Победитель пары «Барселона» – «Атлетико» сыграет в финале Суперкубка с «Реалом».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.