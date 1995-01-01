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    Суперкубок Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

    Сегодня, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

    Игра пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Команды уже встречались друг с другом в первом круге Примеры. Тогда каталонцы выиграли со счетом 1:0.

    Победитель пары «Барселона» – «Атлетико» сыграет в финале Суперкубка с «Реалом».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1618

      koli4ka 2 минуты назад

      обязательно посмотрим,заруба будет ещё та...ставлю 2-1 на Барсу.

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