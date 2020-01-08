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  • «Ростов»: «Контракт с Сигурдссоном был расторгнут по его просьбе. Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» не соответствуют действительности»

«Ростов»: «Контракт с Сигурдссоном был расторгнут по его просьбе. Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» не соответствуют действительности»

8 января 2020, 15:51
3

В «Ростове» прокомментировали информацию о том, что контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном был разорван из-за проблем игрока с алкоголем.

«8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.

Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Благодаря успешной игре, исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.

Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации» – говорится в заявлении клуба.

  • Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
  • В его активе 53 матча без результативных действий.

«Чемпионат»: «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за серьезных проблем с алкоголем

«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Сигурдссон Рагнар
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1578489133
Такие идиоты в стране ужас... ну продайте вы его хоть за 200-600 тысяч, у него цена 2, 6млн.... ну такой дебилизм...
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ilichkadr
1578492957
Ну, ктож вам признается, что бывший капитан клуба и игрок сборной Исландии злоупотреблял алкоголем? Дыма без огня не бывает. Как расторгаются контракты по просьбе трудящихся? Плавали, знаем.......
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absent32
1578500184
красавчики))) прикрыли алконавта)))
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