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    «Ростов»: «Контракт с Сигурдссоном был расторгнут по его просьбе. Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» не соответствуют действительности»

    В «Ростове» прокомментировали информацию о том, что контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном был разорван из-за проблем игрока с алкоголем.

    «8 января в СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» Рагнаре Сигурдссоне.

    Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Благодаря успешной игре, исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.

    Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества. Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации» – говорится в заявлении клуба.

    • Сигурдссон выступал за «Ростов» с января 2018 года.
    • В его активе 53 матча без результативных действий.

    «Чемпионат»: «Ростов» разорвал контракт с Сигурдссоном из-за серьезных проблем с алкоголем

    «Ростов» объявил об уходе Сигурдссона

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    08.01.2020 15:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 8 января 2020, 19:16

      красавчики))) прикрыли алконавта)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 8 января 2020, 17:15

      Ну, ктож вам признается, что бывший капитан клуба и игрок сборной Исландии злоупотреблял алкоголем? Дыма без огня не бывает. Как расторгаются контракты по просьбе трудящихся? Плавали, знаем.......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 января 2020, 16:12

      Такие идиоты в стране ужас... ну продайте вы его хоть за 200-600 тысяч, у него цена 2, 6млн.... ну такой дебилизм...

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