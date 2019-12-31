«Бавария» претендует на Хакими. Игрок с 2018 года выступает за «Боруссию» Д

Боруссия Д - давно уже фармё, как и вся бундеслига)
«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Реала» Ашрафу Хакими, сообщает Marca.
По информации источника, мюнхенский клуб сделал запрос, чтобы узнать о планах мадридцев касательно будущего 21-летнего футболиста.
Ранее издание AS утверждало, что летом марокканец вернется в «Реал» и будет конкурировать за место в составе.
- С лета 2018 года Хакими выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
- За полтора сезона фулбек забил девять голов и сделал 13 ассистов в 54 матчах.