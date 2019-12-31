«Бавария» претендует на Хакими. Игрок с 2018 года выступает за «Боруссию» Д

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Реала» Ашрафу Хакими, сообщает Marca.

По информации источника, мюнхенский клуб сделал запрос, чтобы узнать о планах мадридцев касательно будущего 21-летнего футболиста.

Ранее издание AS утверждало, что летом марокканец вернется в «Реал» и будет конкурировать за место в составе.