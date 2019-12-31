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    «Бавария» претендует на Хакими. Игрок с 2018 года выступает за «Боруссию» Д

    «Бавария» проявляет интерес к защитнику «Реала» Ашрафу Хакими, сообщает Marca.

    По информации источника, мюнхенский клуб сделал запрос, чтобы узнать о планах мадридцев касательно будущего 21-летнего футболиста.

    Ранее издание AS утверждало, что летом марокканец вернется в «Реал» и будет конкурировать за место в составе.

    • С лета 2018 года Хакими выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
    • За полтора сезона фулбек забил девять голов и сделал 13 ассистов в 54 матчах.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1272

      PNZ1985 38 минут назад

      Боруссия Д - давно уже фармё, как и вся бундеслига)

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