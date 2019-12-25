AS: «Реал» не будет продлевать аренду Хакими и вернет его летом

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими не останется в команде на следующий сезон. Футболист принадлежит мадридскому «Реалу», который не планирует продлевать аренду игрока и намерен вернуть его летом, пишет AS.

«Реал» видит в Хакими игрока основы, способного выступать на обоих флангах обороны. Кроме того, испанцы недовольны Альваро Одриосолой, который действует на позиции Хакими.