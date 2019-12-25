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  • AS: «Реал» не будет продлевать аренду Хакими и вернет его летом

AS: «Реал» не будет продлевать аренду Хакими и вернет его летом

25 декабря 2019, 19:11
7

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими не останется в команде на следующий сезон. Футболист принадлежит мадридскому «Реалу», который не планирует продлевать аренду игрока и намерен вернуть его летом, пишет AS.

«Реал» видит в Хакими игрока основы, способного выступать на обоих флангах обороны. Кроме того, испанцы недовольны Альваро Одриосолой, который действует на позиции Хакими.

  • За полтора года в Бундеслиге рыночная стоимость Хакими выросла в пять раз (сейчас – 45 миллионов евро).
  • В текущем сезоне Хакими провел за «Боруссию» 25 матчей, забил шесть голов, сделал столько же результативных пасов.
  • «Реал» в Примере идет вторым.

Источник: AS
Испания. Примера Германия. Бундеслига Боруссия Д Реал Хакими Ашраф
Комментарии (7)
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DeStar
1577293428
ну и правильно ,но по факту лучший в бундеслиге на своей позиции, да и в мире явно прямо сейчас не глубже топ 15, а по стате так и вовсе в топ 3 каких входит
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