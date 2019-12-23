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    AS: «Реал» не будет продлевать аренду Хакими и вернет его летом

    Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими не останется в команде на следующий сезон. Футболист принадлежит мадридскому «Реалу», который не планирует продлевать аренду игрока и намерен вернуть его летом, пишет AS.

    «Реал» видит в Хакими игрока основы, способного выступать на обоих флангах обороны. Кроме того, испанцы недовольны Альваро Одриосолой, который действует на позиции Хакими.

    • За полтора года в Бундеслиге рыночная стоимость Хакими выросла в пять раз (сейчас – 45 миллионов евро).
    • В текущем сезоне Хакими провел за «Боруссию» 25 матчей, забил шесть голов, сделал столько же результативных пасов.
    • «Реал» в Примере идет вторым.

    Источник: AS

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9033

      DeStar 52 минуты назад

      ну и правильно ,но по факту лучший в бундеслиге на своей позиции, да и в мире явно прямо сейчас не глубже топ 15, а по стате так и вовсе в топ 3 каких входит

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      Рейтинг: +4045

      Viper for CSKA > DeStar 20 минут назад

      Эм, Киммих на несколько порядков сильнее. Собственно он лучший в мире, как когда-то был Лам. Хакими - слабоват в обороне. Он мобилен, хорош на последней трети поля, но это далеко не всё, что должен уметь крайний защитник. Но Реалу конечно нужно его забирать, он явно готов прибавлять, и способен стать основным даже со следующего сезона.

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