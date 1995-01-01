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    Примера. «Барселона» упустила победу над идущим последним «Эспаньолом», но вернулась на первое место

    В 19-м туре Примеры «Барселона» не смогла победить в дерби. Ничью хозяевам принес китаец Ву Лей.

    «Эспаньол», несмотря на очко, продолжает идти в таблице последним. «Барселона» поднялась на первое место. Мадридский «Реал» идет вторым, но имеет такое же количество очков и отстает по дополнительным показателям.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Эспаньол – Барселона – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лопес, 23; 1:1 – Суарес, 50; 1:2 – Видаль, 59; 2:2 – Лей, 88.

    Удаления: нет – Де Йонг, 75 (вторая ж.к.).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +775

      Alex Flash 35 минут назад

      С такой позорной игрой защите события будут развиваться еще печальнее будущем

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      Рейтинг: +462

      de bruyne 2 часа назад

      Чтобы с позорам провалили сезон... 600 тысяч мог выиграть.. вес экспресс прошел

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      Рейтинг: +1216

      Павел Буре > de bruyne 1 час назад

      скинь скрин експресса, или ты балабол?

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      Рейтинг: +2009

      SarJr 2 часа назад

      суарес просто машина. опять из ничего голы сделал. жаль легкие моменты порол. а барса опять играла отвратительно. ну и конечно же, руководство, продолжайте продавать защитников и верьте в деда

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