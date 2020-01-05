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  • Примера. «Барселона» упустила победу над идущим последним «Эспаньолом», но вернулась на первое место

Примера. «Барселона» упустила победу над идущим последним «Эспаньолом», но вернулась на первое место

5 января 2020, 00:53
6

В 19-м туре Примеры «Барселона» не смогла победить в дерби. Ничью хозяевам принес китаец Ву Лей.

«Эспаньол», несмотря на очко, продолжает идти в таблице последним. «Барселона» поднялась на первое место. Мадридский «Реал» идет вторым, но имеет такое же количество очков и отстает по дополнительным показателям.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Эспаньол – Барселона – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лопес, 23; 1:1 – Суарес, 50; 1:2 – Видаль, 59; 2:2 – Лей, 88.

Удаления: нет – Де Йонг, 75 (вторая ж.к.).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Эспаньол Барселона
Комментарии (6)
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Saracen Jr
1578175051
суарес просто машина. опять из ничего голы сделал. жаль легкие моменты порол. а барса опять играла отвратительно. ну и конечно же, руководство, продолжайте продавать защитников и верьте в деда
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de bruyne
1578175131
Чтобы с позорам провалили сезон... 600 тысяч мог выиграть.. вес экспресс прошел
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Alex Flash
1578180273
С такой позорной игрой защите события будут развиваться еще печальнее будущем
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paracetamol
1578207592
Было классное дерби.
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zigbert
1578232012
Эспаньол цепляется за каждое очко как может.
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