Примера. «Барселона» упустила победу над идущим последним «Эспаньолом», но вернулась на первое место

В 19-м туре Примеры «Барселона» не смогла победить в дерби. Ничью хозяевам принес китаец Ву Лей.

«Эспаньол», несмотря на очко, продолжает идти в таблице последним. «Барселона» поднялась на первое место. Мадридский «Реал» идет вторым, но имеет такое же количество очков и отстает по дополнительным показателям.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Эспаньол – Барселона – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лопес, 23; 1:1 – Суарес, 50; 1:2 – Видаль, 59; 2:2 – Лей, 88.

Удаления: нет – Де Йонг, 75 (вторая ж.к.).

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