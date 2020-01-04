«Бавария» готова продать Боатенга «Арсеналу»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может вернуться в АПЛ. Игроком интересуется «Арсенал» и немцы готовы продать футболиста, пишет Squawka.

Видеть 31-летнего немца в своей команде хочет главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Альтернативный вариант в центр обороны – Даниэле Ругани из «Ювентуса».