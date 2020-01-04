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«Лестер» не намерен продавать игроков в январе

4 января 2020, 13:42
1

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Никто не покинет клуб, если мы этого не хотим. У нас было несколько запросов об аренде молодых игроков, но футболисты, о которых все говорят, никуда не уйдут. Знаем, что если мы собираемся играть в Европе в следующем сезоне, то нам понадобится глубина состава, но январь – трудный месяц.

Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Если мы не сделаем этого сейчас, нам придется подождать лета, но, как я уже говорил, мы находимся в хорошем положении, нам не нужны игроки запаса. Это должны быть футболисты, которые усилят клуб», – сказал Роджерс.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Лестер Роджерс Брендан
Комментарии (1)
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m40
1578135388
И правильно. А Роджерс толковый тренер. С Ливерпулем чуть не дотянул до чемпионства, а сейчас с Лестером прыгнул выше головы
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