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    «Лестер» не намерен продавать игроков в январе

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    «Никто не покинет клуб, если мы этого не хотим. У нас было несколько запросов об аренде молодых игроков, но футболисты, о которых все говорят, никуда не уйдут. Знаем, что если мы собираемся играть в Европе в следующем сезоне, то нам понадобится глубина состава, но январь – трудный месяц.

    Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Если мы не сделаем этого сейчас, нам придется подождать лета, но, как я уже говорил, мы находимся в хорошем положении, нам не нужны игроки запаса. Это должны быть футболисты, которые усилят клуб», – сказал Роджерс.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2682

      m40 41 минуту назад

      И правильно. А Роджерс толковый тренер. С Ливерпулем чуть не дотянул до чемпионства, а сейчас с Лестером прыгнул выше головы

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