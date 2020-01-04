«Лестер» не намерен продавать игроков в январе

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Никто не покинет клуб, если мы этого не хотим. У нас было несколько запросов об аренде молодых игроков, но футболисты, о которых все говорят, никуда не уйдут. Знаем, что если мы собираемся играть в Европе в следующем сезоне, то нам понадобится глубина состава, но январь – трудный месяц.

Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Если мы не сделаем этого сейчас, нам придется подождать лета, но, как я уже говорил, мы находимся в хорошем положении, нам не нужны игроки запаса. Это должны быть футболисты, которые усилят клуб», – сказал Роджерс.