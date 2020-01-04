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El Chiringuito TV: Рейньер близок к переходу из «Фламенго» в «Реал»

4 января 2020, 10:54

Полузащитник «Фламенго» Рейньер, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».

По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб практически договорился о трансфере 17-летнего бразильца.

После переезда в Испанию хавбек будет выступать за «Кастилью».

  • Ранее сообщалось, что отступные в контракте Рейньера составляют 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
  • Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.

Источник: El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Реал Фламенго
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