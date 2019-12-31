Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    El Chiringuito TV: Рейньер близок к переходу из «Фламенго» в «Реал»

    Полузащитник «Фламенго» Рейньер, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».

    По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб практически договорился о трансфере 17-летнего бразильца.

    После переезда в Испанию хавбек будет выступать за «Кастилью».

    • Ранее сообщалось, что отступные в контракте Рейньера составляют 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
    • Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74982
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru