El Chiringuito TV: Рейньер близок к переходу из «Фламенго» в «Реал»

Полузащитник «Фламенго» Рейньер, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».
По информации El Chiringuito TV, мадридский клуб практически договорился о трансфере 17-летнего бразильца.
После переезда в Испанию хавбек будет выступать за «Кастилью».
- Ранее сообщалось, что отступные в контракте Рейньера составляют 35 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.
- Игрок уже провел за основную команду «Фламенго» 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».