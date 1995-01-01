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    Тошич: «Водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют как воду»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал самый популярный напиток в России. По мнению серба, это водка.

    «Действительно, водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют. Как воду. Пока я в каком-нибудь заведении пью сок, у русского уже заканчивается виски. Знаменитый борщ – тоже популярное блюдо. Здорово, вкусно», – сказал Тошич «Спортски Журнал».

    • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
    • Серб в составе москвичей неоднократно брал РПЛ.
    • Сейчас Тошич выступает за сербский «Партизан».

    Источник: «Спортски Журнал»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1014

      evgevg13 2 минуты назад

      Что-то этот придурок разговорился. Знает Россию из окна автобуса, а туда же- эксперт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15338

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      А теперь о главном!...

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