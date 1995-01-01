Тошич: «Водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют как воду»

Что-то этот придурок разговорился. Знает Россию из окна автобуса, а туда же- эксперт.
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал самый популярный напиток в России. По мнению серба, это водка.
«Действительно, водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют. Как воду. Пока я в каком-нибудь заведении пью сок, у русского уже заканчивается виски. Знаменитый борщ – тоже популярное блюдо. Здорово, вкусно», – сказал Тошич «Спортски Журнал».
- Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- Серб в составе москвичей неоднократно брал РПЛ.
- Сейчас Тошич выступает за сербский «Партизан».