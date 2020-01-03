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  • Тошич: «Водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют как воду»

Тошич: «Водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют как воду»

3 января 2020, 20:15
12

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал самый популярный напиток в России. По мнению серба, это водка.

«Действительно, водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют. Как воду. Пока я в каком-нибудь заведении пью сок, у русского уже заканчивается виски. Знаменитый борщ – тоже популярное блюдо. Здорово, вкусно», – сказал Тошич «Спортски Журнал».

  • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
  • Серб в составе москвичей неоднократно брал РПЛ.
  • Сейчас Тошич выступает за сербский «Партизан».

Источник: «Спортски Журнал»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1578072458
А теперь о главном!...
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evgevg13
1578075007
Что-то этот придурок разговорился. Знает Россию из окна автобуса, а туда же- эксперт.
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Давид59
1578083241
Завтра он расскажет про медведей, гуляющих в центре города или тому подобую лабуду. Он это всё серьёзно или стебается?
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VVM1964
1578092115
" Водка – самый популярный напиток в России " - вот теперь стало ясно , отчего вдруг так разговорился и всех полюбил , знать 7 лет в России не прошли даром )))))
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Hektor 84
1578093751
Ты сам то что пьешь? Хамло сербское. Вы прям футболисты белые и пушистые.
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Ruryu
1578117137
что вы накинулись,на Тошича? Разве,он не прав? Думаю водка,популярнее пива.. и что в этом постыдного? Другой вопрос,до какого состояния напиваться?! Он,ведь,не обвиняет никого,в пьянстве до беспамятства ..
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САДЫЧОК
1578120968
Не понимаю , зачем , он нужен ЦСКА ?! Лучше бы пяток молодых , вместо него попробовали бы в основе !
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Рубинище
1578143300
по себе судит.
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Владислав Vlad
1578182555
Пока я в каком-нибудь заведении пью сок, у русского уже заканчивается виски. 1, По каким-таким заведениям ходил Тошич, что все вокруг бухали, а он пил только сок? 2, Почему он решил, что у кого заканчивался виски - русский? Или он считал, что в заведении все Русские и только он один иностранец?
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