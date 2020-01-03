Тошич: «Водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют как воду»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал самый популярный напиток в России. По мнению серба, это водка.

«Действительно, водка – самый популярный напиток в России. Хотя русские и виски пьют. Как воду. Пока я в каком-нибудь заведении пью сок, у русского уже заканчивается виски. Знаменитый борщ – тоже популярное блюдо. Здорово, вкусно», – сказал Тошич «Спортски Журнал».