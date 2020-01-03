Гвардиола: Ляпорт вернулся к тренировкам

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Эмерик Ляпорт вернулся к тренировкам с командой.
«Вчера он впервые тренировался по 10-15 минут, как и сегодня. Ему становится лучше, он чувствует себя хорошо. Я думаю, что на следующей неделе он начнет тренироваться по полной программе», – сказал Гвардиола.
- В сентябре баск перенес операцию на мениске.
- Ляпорт перешел в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в 2018 году за 65 миллионов евро.
- В текущем сезоне 25-летний защитник провел четыре матча в АПЛ
Источник: Mirror