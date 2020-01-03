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Гвардиола: Ляпорт вернулся к тренировкам

3 января 2020, 18:39
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Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Эмерик Ляпорт вернулся к тренировкам с командой.

«Вчера он впервые тренировался по 10-15 минут, как и сегодня. Ему становится лучше, он чувствует себя хорошо. Я думаю, что на следующей неделе он начнет тренироваться по полной программе», – сказал Гвардиола.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ляпорт Эмерик Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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Cules2013
1578068768
У Сити какая-то эпидемия травм в защите. И так, не сказать, что играли особо надёжно, а теперь и играть-то некому. Фернандиньо+Отаменди или 18-летний Гарсия - это печально. Да и на фланге Анхелиньо тоже появляется не от лучшей жизни. Вспомнились привозы Ляпорта в матче с Ливерпулем в ЛЧ. Команда-победитель ЛЧ начинается с защиты.
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