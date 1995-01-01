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    Гвардиола: Ляпорт вернулся к тренировкам

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Эмерик Ляпорт вернулся к тренировкам с командой.

    «Вчера он впервые тренировался по 10-15 минут, как и сегодня. Ему становится лучше, он чувствует себя хорошо. Я думаю, что на следующей неделе он начнет тренироваться по полной программе», – сказал Гвардиола.

    Источник: Mirror

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