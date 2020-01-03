Рабьо может перейти в январе в «Арсенал» или «Эвертон»

Английские клубы интересуются полузащитником «Ювентуса» Адрианом Рабьо, сообщает SportMediaset.
По информации источника, за ситуацией с французским хавбеком следят «Арсенал» и «Эвертон».
Купить 24-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна можно за 25-30 миллионов евро.
- Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года.
- В этом сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Mediaset (SportMediaset)
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