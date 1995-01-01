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    Рабьо может перейти в январе в «Арсенал» или «Эвертон»

    Английские клубы интересуются полузащитником «Ювентуса» Адрианом Рабьо, сообщает SportMediaset.

    По информации источника, за ситуацией с французским хавбеком следят «Арсенал» и «Эвертон».

    Купить 24-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна можно за 25-30 миллионов евро.

    • Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года.
    • В этом сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Mediaset (SportMediaset)

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +457

      Hektor 84 13 минут назад

      А как мама Рабье считает? Переходить ему туда?

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