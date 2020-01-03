Рабьо может перейти в январе в «Арсенал» или «Эвертон»

Английские клубы интересуются полузащитником «Ювентуса» Адрианом Рабьо, сообщает SportMediaset.

По информации источника, за ситуацией с французским хавбеком следят «Арсенал» и «Эвертон».

Купить 24-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна можно за 25-30 миллионов евро.