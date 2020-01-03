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Рабьо может перейти в январе в «Арсенал» или «Эвертон»

3 января 2020, 09:45
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Английские клубы интересуются полузащитником «Ювентуса» Адрианом Рабьо, сообщает SportMediaset.

По информации источника, за ситуацией с французским хавбеком следят «Арсенал» и «Эвертон».

Купить 24-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна можно за 25-30 миллионов евро.

  • Рабьо выступает за «Ювентус» с лета 2019 года.
  • В этом сезоне игрок провел 12 матчей, результативными действиями не отличался.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Mediaset (SportMediaset)

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Арсенал Эвертон Ювентус Рабьо Адриан
Комментарии (1)
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Hektor 84
1578039814
А как мама Рабье считает? Переходить ему туда?
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