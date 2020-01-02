Салах в пяти последних сезонах забивает в чемпионате 10+ голов

В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Шеффилд Юнайтед». У хозяев счет открыл нападающий Мохамед Салах.
Это десятый гол для египтянина в сезоне АПЛ. Таким образом, Салах в последних пяти сезонах забивает во внутренних чемпионатах не менее десяти мячей. Больше всего – сезон-2017/18 (32 гола).
- В сезоне-2015/16 и сезоне-2016/17 Салах выступал за «Рому».
- Салах в прошлом сезоне помог «Ливерпулю» взять Лигу чемпионов.
- Команда с отрывом сейчас лидирует в АПЛ.
Источник: Бомбардир.ру