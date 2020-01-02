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  • Салах в пяти последних сезонах забивает в чемпионате 10+ голов

Салах в пяти последних сезонах забивает в чемпионате 10+ голов

2 января 2020, 23:45

В эти минуты проходит матч 21-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Шеффилд Юнайтед». У хозяев счет открыл нападающий Мохамед Салах.

Это десятый гол для египтянина в сезоне АПЛ. Таким образом, Салах в последних пяти сезонах забивает во внутренних чемпионатах не менее десяти мячей. Больше всего – сезон-2017/18 (32 гола).

  • В сезоне-2015/16 и сезоне-2016/17 Салах выступал за «Рому».
  • Салах в прошлом сезоне помог «Ливерпулю» взять Лигу чемпионов.
  • Команда с отрывом сейчас лидирует в АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
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