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    Головин занял 90-е место в годовом рейтинге лучших игроков Лиги 1

    Полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге 100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News.

    Первое место в списке занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Нападающий парижан Неймар стал 11-м.

    • В 2018 году Головин в аналогичном рейтинге стал 86-м.
    • В этом сезоне россиянин сыграл 16 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.

    Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части сезона, Головин – второй в голосовании

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +447

      Hektor 84 30 минут назад

      Вот приблизительно в таком же месте весь наш футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1355

      Давид59 36 минут назад

      Успех! Отражает уровень российских футболистов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9043

      Cules2013 1 час назад

      Мощщщььь

      0
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