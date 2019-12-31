Головин занял 90-е место в годовом рейтинге лучших игроков Лиги 1

Вот приблизительно в таком же месте весь наш футбол.
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге 100 лучших игроков Лиги 1 по версии Get French Football News.
Первое место в списке занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Нападающий парижан Неймар стал 11-м.
- В 2018 году Головин в аналогичном рейтинге стал 86-м.
- В этом сезоне россиянин сыграл 16 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.
Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части сезона, Головин – второй в голосовании