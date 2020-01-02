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  • Усман, Бенито и Аппаев покинули «Тамбов», Осипенко вскоре уйдет в «Ростов»

Усман, Бенито и Аппаев покинули «Тамбов», Осипенко вскоре уйдет в «Ростов»

2 января 2020, 11:17
4

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал игроков, которые покинут клуб во время зимней паузы.

«Уже сейчас мы расторгли по обоюдному согласию сторон рабочие соглашения с Усманом и Бенито. Они хорошие футболисты, но им нужна игровая практика. Бенито, конечно, оставил более весомый след в «Тамбове». Помог нам выйти в РПЛ, забил первый гол в элите, тем самым вписав свое имя в историю нашего клуба. Однако, когда он уезжал в сборную, он существенно выпадал из игрового и тренировочного ритма, так как тратил много времени на тяжелые перелeты из Африки в Европу, тем самым теряя нужные кондиции. Сейчас он найдет себе новый клуб, и еще обязательно заявит о себе.

О трансфере Максима Осипенко в «Ростов» уже знают. Скоро клубы объявят это официально.

Также покидает «Тамбов» Хызыр Аппаев. Ему тоже нужна игровая практика, и, я думаю, у него будет много предложений. Хочу поблагодарить Хызыра за вклад в наши успехи, ведь в ФНЛ он стал лучшим в команде по системе «гол+пас», желаю ему всего только самого хорошего!

Естественно, в команде будут и другие изменения. О них мы будем сообщать по мере поступления официальной информации», – сказал Худяков.

  • По итогам 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Отрыв от зоны вылета – три очка.

Источник: Официальный сайт «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Аппаев Хызыр Осипенко Максим Бенито Мухаммед Усман
Комментарии (4)
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Lester84
1577954305
Тамбов к ФНЛу готовится?
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paracetamol
1578051377
Только Осипенку и жалко, остальные бесполезные.
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