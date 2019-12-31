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    Усман, Бенито и Аппаев покинули «Тамбов», Осипенко вскоре уйдет в «Ростов»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал игроков, которые покинут клуб во время зимней паузы.

    «Уже сейчас мы расторгли по обоюдному согласию сторон рабочие соглашения с Усманом и Бенито. Они хорошие футболисты, но им нужна игровая практика. Бенито, конечно, оставил более весомый след в «Тамбове». Помог нам выйти в РПЛ, забил первый гол в элите, тем самым вписав свое имя в историю нашего клуба. Однако, когда он уезжал в сборную, он существенно выпадал из игрового и тренировочного ритма, так как тратил много времени на тяжелые перелeты из Африки в Европу, тем самым теряя нужные кондиции. Сейчас он найдет себе новый клуб, и еще обязательно заявит о себе.

    О трансфере Максима Осипенко в «Ростов» уже знают. Скоро клубы объявят это официально.

    Также покидает «Тамбов» Хызыр Аппаев. Ему тоже нужна игровая практика, и, я думаю, у него будет много предложений. Хочу поблагодарить Хызыра за вклад в наши успехи, ведь в ФНЛ он стал лучшим в команде по системе «гол+пас», желаю ему всего только самого хорошего!

    Естественно, в команде будут и другие изменения. О них мы будем сообщать по мере поступления официальной информации», – сказал Худяков.

    • По итогам 19 туров «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Отрыв от зоны вылета – три очка.

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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