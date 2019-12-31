АПЛ. «Арсенал» впервые победил при Артете, обыграв «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» дома победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура АПЛ. Голы забили Николя Пепе и Сократис Папастатопулос.

Это первая победа Микеля Артеты на посту главного тренера лондонской команды.

«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «МЮ» 31 очко и пятая позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пепе, 8; 2:0 – Папастатопулос, 42.

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