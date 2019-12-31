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    АПЛ. «Арсенал» впервые победил при Артете, обыграв «Манчестер Юнайтед»

    «Арсенал» дома победил «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура АПЛ. Голы забили Николя Пепе и Сократис Папастатопулос.

    Это первая победа Микеля Артеты на посту главного тренера лондонской команды.

    «Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. У «МЮ» 31 очко и пятая позиция.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пепе, 8; 2:0 – Папастатопулос, 42.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1209

      Павел Буре 9 секунд назад

      Лестер красавцы!!, сплавили это оленя макгуаера за 80 лямов и теперь идут на втором месте!!!! Все беды Мю в непонятной трансферной политике.

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      Рейтинг: +251

      Himik007 22 минуты назад

      Вот и свершилось) Яйца начели рости уже хорошо!
      Всех с Новым Годом!!!

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