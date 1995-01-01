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    «Болейте за великий «Спартак». Бакаев и Максименко поздравили болельщиков с Новым годом

    Футболисты «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Максименко поздравили болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.

    «Желаю всем болельщикам «Спартака» крепкого здоровья и успехов. Чтобы болели за великий «Спартак». Всех с Новым годом!» — сказал Бакаев.

    «Уважаемые болельщики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вам успехов, удачи. Верьте в нас, а мы постараемся радовать вас красивым и результативным футболом!» — добавил Максименко.

    • Бакаев и Максименко – воспитанники «Спартака».
    • Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:46
    Комментарии15
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      Рейтинг: +37869

      ROSTOV SUPER 3 минуты назад

      С Новым годом болельщиков всех клубов России , а вот Спартак когда то давно великим делали совсем другие люди , а Бакаевы и другие нынешние превратили его в "нечто" , только не надо говорить , что Бакаев один из лучших в Спартаке , это далеко не , к примеру , Федор Черенков , который как раз таки и" приложил руку" к величеству клуба , в свое время конечно , в другие времена были другие достойные , а сейчас говнюки говорливые !

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      Рейтинг: +15282

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Вылезли засранцы...с вашим уровнем игры до великого Спартака как пешком до Камчатки. Детский сад *****! А всех болельщиков КБ, всех, кто ждёт и верит с НОВЫМ ГОДОМ!!!

      1
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      Рейтинг: +22443

      gol_kak_sokol 8 минут назад

      Всех причастных к великому клубу Спартак и его болельщиков с Новым годом. Не обращаем внимания на писк завистливых недоброжелателей и надеемся на отличную игру на радость нам.

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      Рейтинг: +1635

      Бухбух 50 минут назад

      Судя по последней, перед паузой, игрой с Ростовом о величии даже никто не вспоминал.

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      Рейтинг: +56

      Доремидонт 56 минут назад

      Болеть за действительно великий Спартак было ой как приятно и классно! Но что-то в последнее 20- летие величие Спартака как-то уж очень сильно по-убавилось, уже до неприличия. Мы-то, болелы со стажем, конечно же будем болеть как и прежде, с надеждой, что нами любимый Спартак наконец начнёт действительно играть, а не пыжиться и зазывать болеть за уже весьма средненькую команду, как сейчас , а вот молодёжь вряд ли будет ждать когда... , а быстренько переметнётся в стан тех же коней , паровозов или бомжовых, где счастья от завоёванных трофеев будет неизмеримо выше, нежели неудачные потуги и постоянные проигрыши с вечными разборками-скандалами. Вот что сильно напрягает и по-настоящему беспокоит.

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      Рейтинг: +2904

      serppion 56 минут назад

      Шибко сомневаюсь, что Бакаев и Максименко что-то слышали о былом спартаковском величии. Точно уж, они эту сказку не застали. Ребята говорят, о чем понятия не имеют.

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      Рейтинг: +947

      serhio80 56 минут назад

      с наступающим, Красно Белые!!!

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      Рейтинг: +1090

      alarm 58 минут назад

      позор хрякам!

      -3
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      Рейтинг: +1090

      alarm 58 минут назад

      ухаха, великий, 10 место :D

      -3
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      Рейтинг: +22443

      gol_kak_sokol > alarm 6 минут назад

      синит никогда не станет великим, потому что его достижения результат мошенничества и обмана.

      0
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      Рейтинг: +1231

      Genz 1 час назад

      Пьяные, что ли? Какой великий ?

      -2
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