«Болейте за великий «Спартак». Бакаев и Максименко поздравили болельщиков с Новым годом

С Новым годом болельщиков всех клубов России , а вот Спартак когда то давно великим делали совсем другие люди , а Бакаевы и другие нынешние превратили его в "нечто" , только не надо говорить , что Бакаев один из лучших в Спартаке , это далеко не , к примеру , Федор Черенков , который как раз таки и" приложил руку" к величеству клуба , в свое время конечно , в другие времена были другие достойные , а сейчас говнюки говорливые !
Футболисты «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Максименко поздравили болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.
«Желаю всем болельщикам «Спартака» крепкого здоровья и успехов. Чтобы болели за великий «Спартак». Всех с Новым годом!» — сказал Бакаев.
«Уважаемые болельщики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вам успехов, удачи. Верьте в нас, а мы постараемся радовать вас красивым и результативным футболом!» — добавил Максименко.
- Бакаев и Максименко – воспитанники «Спартака».
- Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 декабря 2019 г.