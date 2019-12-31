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  • «Болейте за великий «Спартак». Бакаев и Максименко поздравили болельщиков с Новым годом

«Болейте за великий «Спартак». Бакаев и Максименко поздравили болельщиков с Новым годом

31 декабря 2019, 17:46
42

Футболисты «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Максименко поздравили болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.

«Желаю всем болельщикам «Спартака» крепкого здоровья и успехов. Чтобы болели за великий «Спартак». Всех с Новым годом!» — сказал Бакаев.

«Уважаемые болельщики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вам успехов, удачи. Верьте в нас, а мы постараемся радовать вас красивым и результативным футболом!» — добавил Максименко.

  • Бакаев и Максименко – воспитанники «Спартака».
  • Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Максименко Александр
Комментарии (42)
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VVM1964
1577804562
ВЕРИМ , НАДЕЕМСЯ , ЖДЕМ !!! Всех КБ с Новым годом , в котором я верю мы всех порвем !!! ))))))
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zigbert
1577807208
Всех болельщиков Спартака с наступающим Новым годом!!!Пусть Новый год будет для нас более удачливым!!!
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serhio80
1577808718
с наступающим, Красно Белые!!!
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DOCTOR PENALTY
1577811727
Вылезли засранцы...с вашим уровнем игры до великого Спартака как пешком до Камчатки. Детский сад *****! А всех болельщиков КБ, всех, кто ждёт и верит с НОВЫМ ГОДОМ!!!
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ROSTOV SUPER
1577811915
С Новым годом болельщиков всех клубов России , а вот Спартак когда то давно великим делали совсем другие люди , а Бакаевы и другие нынешние превратили его в "нечто" , только не надо говорить , что Бакаев один из лучших в Спартаке , это далеко не , к примеру , Федор Черенков , который как раз таки и" приложил руку" к величеству клуба , в свое время конечно , в другие времена были другие достойные , а сейчас говнюки говорливые !
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vka1970
1577812848
Всех болел футбольной России с наступающим Новым годом.Всех красно белых особенно!!!
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Dizgen
1577815288
Вперед Спартак!!!
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Дедуктор
1577857408
Великий Спартак играл в Кубке и Лиге чемпинов, В кубке УЕФА и лиге УЕФА. В кубке ярмарок и кубке Интертото, возможно, тоже отмечался. В кубке кубков - тоже. Везде отметился. Но почему то ничего не выиграл. Т.е., вообще ничего. Величие ли то, в натуре? Или фикция-фрикция? В общем, вывод простой. Умней надо быть. Скромней - как минимум.
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Из Твери Леха
1577860469
великий сриптак в великий ФНЛ!
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Fancyfall
1577895911
всех с новым годом! вот уж показательно: на ветке с КБ поздравлением больше 40 комментов, а с бомжовским - 6 )))))
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