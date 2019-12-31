«Болейте за великий «Спартак». Бакаев и Максименко поздравили болельщиков с Новым годом

Футболисты «Спартака» Зелимхан Бакаев и Александр Максименко поздравили болельщиков московской команды с наступающим Новым годом.
«Желаю всем болельщикам «Спартака» крепкого здоровья и успехов. Чтобы болели за великий «Спартак». Всех с Новым годом!» — сказал Бакаев.
«Уважаемые болельщики! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вам успехов, удачи. Верьте в нас, а мы постараемся радовать вас красивым и результативным футболом!» — добавил Максименко.
- Бакаев и Максименко – воспитанники «Спартака».
- Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Источник: Твиттер «Спартака»