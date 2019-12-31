El Desmarque: «Эвертон» – главный претендент на Хамеса

Футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес вскоре может сменить клуб. Главным претендентом на колумбийца является «Эвертон», пишет El Desmarque.

В декабре англичан возглавил Карло Анчелотти, который работал с Хамесом в «Баварии». «Эвертон» готов предложить за футболиста порядка 50 миллионов евро.