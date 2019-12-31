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El Desmarque: «Эвертон» – главный претендент на Хамеса

31 декабря 2019, 10:15

Футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес вскоре может сменить клуб. Главным претендентом на колумбийца является «Эвертон», пишет El Desmarque.

В декабре англичан возглавил Карло Анчелотти, который работал с Хамесом в «Баварии». «Эвертон» готов предложить за футболиста порядка 50 миллионов евро.

  • Контракт Родригеса с «Реалом» действует до 2021 года.
  • «Реал» в Примере идет вторым.
  • «Эвертон» в АПЛ занимает десятое место.

Источник: El Desmarque

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Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал
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