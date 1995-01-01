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    El Desmarque: «Эвертон» – главный претендент на Хамеса

    Футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес вскоре может сменить клуб. Главным претендентом на колумбийца является «Эвертон», пишет El Desmarque.

    В декабре англичан возглавил Карло Анчелотти, который работал с Хамесом в «Баварии». «Эвертон» готов предложить за футболиста порядка 50 миллионов евро.

    • Контракт Родригеса с «Реалом» действует до 2021 года.
    • «Реал» в Примере идет вторым.
    • «Эвертон» в АПЛ занимает десятое место.

    Источник: El Desmarque

    Спортивный портал, специализирующийся на событиях в автономной области Андалусия (Испания). Аудитория в твиттере - более 18 тысяч человек.

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