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  • Лэмпард: «Артета – умный тренер. Я не доверяю применительно к нему слову «неопытный»

Лэмпард: «Артета – умный тренер. Я не доверяю применительно к нему слову «неопытный»

29 декабря 2019, 12:21
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поговорил о менеджере «Арсенала» Микеле Артете. Испанца назначили на прошлой неделе.

«Артета – умный тренер он работал с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Применительно к Артете я не доверяю слову «неопытный». Неверно судить о тренере по тому, сколько он работает – год или 50 лет», – цитирует Лэмпарда A Bola.

  • Матч «Арсенал» – «Челси» начнется в 17:00 по Москве.
  • «Челси» в АПЛ идет четвертым – в зоне Лиги чемпионов.
  • «Арсенал» занимает 12-е место.

Источник: A Bola
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Челси Лэмпард Фрэнк Артета Микель
Комментарии (1)
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житель СПб
1577613561
Не знаю... Пока оснований для восторгов не вижу. Нет оснований! Надо ждать и смотреть. В том числе - и сегодня.
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