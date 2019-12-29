Лэмпард: «Артета – умный тренер. Я не доверяю применительно к нему слову «неопытный»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поговорил о менеджере «Арсенала» Микеле Артете. Испанца назначили на прошлой неделе.
«Артета – умный тренер он работал с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Применительно к Артете я не доверяю слову «неопытный». Неверно судить о тренере по тому, сколько он работает – год или 50 лет», – цитирует Лэмпарда A Bola.
- Матч «Арсенал» – «Челси» начнется в 17:00 по Москве.
- «Челси» в АПЛ идет четвертым – в зоне Лиги чемпионов.
- «Арсенал» занимает 12-е место.
Источник: A Bola