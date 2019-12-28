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    Лэмпард: «Артета – умный тренер. Я не доверяю применительно к нему слову «неопытный»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поговорил о менеджере «Арсенала» Микеле Артете. Испанца назначили на прошлой неделе.

    «Артета – умный тренер он работал с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Применительно к Артете я не доверяю слову «неопытный». Неверно судить о тренере по тому, сколько он работает – год или 50 лет», – цитирует Лэмпарда A Bola.

    • Матч «Арсенал» – «Челси» начнется в 17:00 по Москве.
    • «Челси» в АПЛ идет четвертым – в зоне Лиги чемпионов.
    • «Арсенал» занимает 12-е место.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +488

      житель СПб 1 час назад

      Не знаю... Пока оснований для восторгов не вижу. Нет оснований! Надо ждать и смотреть. В том числе - и сегодня.

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